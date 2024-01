Sport Liguria : l’Oneglia calcio aderisce al progetto Sanremese Next Level

Il progetto Sanremese Next Level, nato a marzo scorso, oggi si amplia

e potrà contare della collaborazione anche dell’Asd Oneglia Calcio. Il

Responsabile del Settore Giovanile della Sanremese Gianni Brancatisano

insieme al Responsabile Tecnico dell’attività non agonistica Fabio

Coccoluto, hanno recentemente incontrato il vice presidente Alessandro

Brancatelli, il D.G. Federico Fresia e il Responsabile del Settore

Giovanile dell’Oneglia Calcio Umberto Decesari, proprio in ottica di

creare ulteriori sinergie con le società sportive del territorio e

hanno sancito un accordo di collaborazione che prevede da una parte un

allenatore messo a disposizione dalla Sanremese ai giovani talenti

dell’Oneglia Calcio, con lo scopo di ottimizzare i processi di

formazione tecnica, attraverso un programma di sviluppo e

miglioramento a 360 gradi.