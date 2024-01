Sinner, Meloni: “Impresa memorabile”

(Adnkronos) – "Jannik Sinner scrive oggi una nuova pagina di storia che ci rende orgogliosi. Per la prima volta, l'Italia conquista lo slam australiano. Un'impresa memorabile degna di un vero campione". Lo scrive la premier Giorgia Meloni in un tweet. "Formidabile!! Ma una parte fondamentale della meravigliosa vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open sta in questa immagine: i sentimenti, l’abbraccio, la riconoscenza, la squadra, la famiglia, i valori! Insieme al talento e alla tenacia, il valore dell’umiltà, dell’educazione, della gentilezza, della semplicità e della riconoscenza". Così il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi su X. Il ministro ha postato insieme al messaggio l'abbraccio di tutto il team con Sinner dopo la vittoria. "E, anche dopo questo incredibile successo, della voglia di imparare e migliorare. Mai visto un campione così grande e così semplice, profondo e umano. Felice e orgoglioso che sia italiano", ha aggiunto Abodi. — [email protected] (Web Info)