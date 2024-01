Sinner fa smash anche in rete, 11 milioni di interazioni per vittoria Australian Open

(Adnkronos) – La vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open manda in estasi i social, dove sul tema si sono registrate oltre 11 milioni di interazioni. È quanto emerge da un’analisi realizzata da SocialData in esclusiva per Adnkronos all'indomani del trionfo dell'atleta altoatesino. Nel periodo oggetto dell’analisi (23-29 gennaio 2024), il successo del tennista agli Australian Open ha generato oltre 41.260 mentions, che hanno prodotto 11,41 milioni di interazioni. Il canale di conversazioni più utilizzato è stato Facebook (85,4%), seguito da fonti di News (5,71%), Forum (2,52%) e X (1,74%). "La diversità dei canali utilizzati – sottolinea l'analisi realizzata da SocialData in esclusiva per Adnkronos – riflette l'ampiezza del suo appeal e l'interesse che ha suscitato in differenti segmenti di pubblico, dall'appassionato di sport al seguace casuale, evidenziando il suo impatto significativo nel panorama del tennis italiano e mondiale". PER SINNER SENTIMENT POSITIVO A OLTRE 70% Con la vittoria agli Australian Open, Jannik Sinner vede salire al 70,2% il sentiment positivo nei suoi confronti. Questo riflette l'ammirazione e il sostegno degli utenti verso il tennista. Gli hashtag e le parole chiave a lui associate, tra cui 'Italia' e 'azzurro', mostrano la prevalenza di orgoglio e ammirazione per le sue capacità e lo spirito combattivo dimostrato in campo. Inoltre – evidenzia l'analisi realizzata da SocialData in esclusiva per Adnkronos – "il frequente confronto con altri grandi giocatori, come Djokovic e Medvedev, suggerisce un riconoscimento della sua posizione tra l'élite del tennis mondiale. Un aspetto amplificato dal sentimento di orgoglio nazionale prevalente tra chi commenta". “Lo sport, come già successo tante volte in passato, amplifica l’orgoglio nazionale e porta milioni di utenti, che presumibilmente non seguono il tennis, a sentirsi parte di uno storico della Nazione”, spiega Luca Ferlaino, partner di SocialData. SINNER PROTAGONISTA SOCIAL DA USA A INDIA Dopo la vittoria agli Australian Open, Jannik Sinner è al centro delle conversazioni social non sono in Italia, ma in tutto il mondo. La distribuzione geografica dei commenti che riguardano l'atleta altoatesino trascende i confini nazionali, evidenziando il suo appeal globale nel mondo del tennis. Di Sinner infatti si parla non solo nei principali Paesi europei e negli Usa, ma anche in luoghi dove c’è una tradizione tennistica meno forte, come India, Argentina e Messico. SINNER CONQUISTA GIOVANI E DONNE Ne hanno discusso maggiormente gli uomini (64%) rispetto alle donne (36%), mentre la fascia d’età che si è mostrata più sensibile sull’argomento è stata quella compresa tra 26 e 40 anni (83%). Il pubblico femminile – evidenzia l'analisi realizzata da SocialData in esclusiva per Adnkronos all'indomani della vittoria agli Australian Open – ha dimostrato di apprezzare particolarmente il fascino del tennista, con il 5% degli oltre 11,5 milioni di interazioni generate dal successo a Melbourne dedicate proprio all'aspetto fisico di Sinner. La maggior parte delle conversazioni, il 45%, si è concentrato sulla prestazione del tennista, il 20% sulla difficoltà della competizione, il 15% sulla sua tecnica e il restante 10% sul valore dei suoi avversari. — [email protected] (Web Info)