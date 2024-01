Sinistra futura, il nuovo progetto…

Sinistra futura, il nuovo progetto… per la sinistra sarda: depositato il simbolo per la partecipazione alle elezioni regionali 2024.

17 GENNAIO 2024 – Il progetto di Sinistra Futura è tutto sintetizzato nel suo simbolo, depositato dai suoi rappresentanti per ufficializzare la partecipazione alla competizione delle elezioni Regionali 2024. Partiamo allora dalla fine allora, dal simbolo e dal suo significato, per descrivere il nuovo progetto di sinistra sarda.

Il logo simboleggia i valori fondamentali di Sinistra Futura: le mani rappresentano il lavoro, anzi tutti i lavori, da quello manuale a quello più teorico.

La mano è stata disegnata aperta per comunicare accoglienza.

L’ avambraccio simboleggia un tronco solido e radicato di albero dal quale si diramano delle foglie, simbolo di armonia tra essere umano e natura, tra lavoro e ambiente.

Una moderna versione dell’albero eradicato del Giudicato d’Arborea, simbolo di libertà e forza della Sardegna.

Infine una stella rossa, segno della costituzione repubblicana e antifascista che vuole ricordare i valori a cui Sinistra Futura si richiama e nei quali affondano le radici della sinistra sarda.

C’è anche il manifesto con sfondo giallo che raffigura la forza delle comunità: ciò in cui Sinistra futura crede.

La dinamicità, la pluralità delle comunità e la forza che sta proprio nella diversità delle persone, tutte portatrici di idee e interessi utili alla costruzione di una società plurale e migliore, che sia inclusiva e non discrimini.

Con questi simboli Sinistra Futura concorre alle elezioni regionali della Sardegna il 25 febbraio 2024.

Ma non solo, il suo scopo è quello di intervenire in tutti gli aspetti che concorrono a determinare “il benessere personale e sociale” dei cittadini (ambiente, istruzione, giustizia, lavoro, cultura, formazione, salute e protezione dei soggetti fragili, e quanto altro ritenuto necessario in tal senso), per il concreto riconoscimento dei diritti fondamentali individuati dalla Costituzione italiana e per il progresso civile, culturale ed economico della Sardegna.