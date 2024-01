SCUOLA: Giagoni

SCUOLA: Giagoni, stanziati 1,3 milioni per la Sardegna per nuove assunzioni di docenti a partire da gennaio grazie al lavoro sinergico tra Lega e ministro Valditara Roma.

12 gennaio 2024- “Grazie al buon lavoro della Lega e del ministro Valditara, in Sardegna arriveranno nuove risorse per l’assunzione di nuovo personale docente a partire da gennaio e fino alla fine dell’anno scolastico. Un decreto attuativo del valore comprensivo di 8 milioni di euro per le regioni del Mezzogiorno, 1,3 milioni di euro circa per la nostra isola, nell’ambito del progetto Agenda Sud che vuole combattere il divario territoriale tra le varie zone del Paese garantendo a tutti i ragazzi le stesse opportunità formative, come ben sottolineato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Appianare le distanze e le differenze che da sempre dividono le regioni del settentrione rispetto al meridione e alle isole partendo dai ragazzi che oltre ad essere il futuro del nostro Paese meritano un’alternativa valida e idonea per il proprio futuro. Questo l’obiettivo che l’Esecutivo Nazionale e la maggioranza tutta ha indicato a se stessa fin dal momento del suo insediamento.” Così il deputato eletto tra le fila della Lega Dario Giagoni