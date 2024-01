Sartiglia 2024: nel cortile del Palazzo degli Scolopi visite a una scuderia per i preparativi di una pariglia

Anche quest’anno sarà possibile assistere alla preparazione dei cavalli e dei cavalieri partecipanti alla Sartiglia, visitando una scuderia che aprirà le porte al pubblico la mattina dell’11 e 13 febbraio 2024.

La scuderia, che ospiterà la pariglia di Francesco Castagna, Giuseppe Frau e Giuseppe Catapano, sarà allestita negli spazi del parcheggio comunale del Palazzo degli Scolopi in piazza Eleonora.

I biglietti per l’ingresso saranno acquistabili dal 5 febbraio negli uffici della Fondazione in via Eleonora 15, nello stand della Fondazione al Villaggio Sartiglia e dal 26 gennaio alle ore 10 nel sito www.sartiglia.info nella pagina dedicata https://www.sartiglia.info/info-utili/scuderiasartiglia/

Il biglietto ha un costo di 10 euro e consente l’accesso una sola volta (la domenica o il martedì) dalle 9 alle 12. I biglietti non sono rimborsabili. I bambini fino ai 6 anni compiuti non pagano l’ingresso.