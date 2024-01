Sanremo 2024, rumors sui duetti: Negramaro con Malika e Clara con Ivana Spagna

(Adnkronos) – A meno di due settimane dall'inizio di Sanremo 2024, impazzano le voci sugli ospiti che i 30 artisti in gara chiameranno sul palco per la serata del venerdì del festival, dedicata alla cover. Tra le voci più accreditate, a quanto apprende l'Adnkronos, i Negramaro con Malika sulle note di Battisti, probabilmente 'La Canzone del Sole' citata nel brano che la band salentina porta in gara, Clara con Ivana Spagna, Mr. Rain con i Gemelli Diversi, Ghali dovrebbe cantare 'L'Italiano' di Toto Cutugno ma sull'ospite ancora c'è indecisione, i Bnkr 44 con Nada, Irama con Riccardo Cocciante con un brano di quest'ultimo, i The Kolors con Umberto Tozzi, Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani, Alessandra Amoroso con i conterranei Boomdabash, Maninni con Ermal Meta, Loredana Bertè con Venerus, Annalisa con La Rappresentante di Lista, Emma con Bresh, Geolier con Gigi D'Alessio, Gué e Luché, Il tre con Fabrizio Moro, Gazzelle con Fulminacci, Fred De Palma con Eiffel 65. Il puzzle delle 30 performance si va via via componendo anche se all'appello mancano in diversi e soprattutto molti dei titoli delle cover, che in molti casi saranno brani o medley dell'artista ospite. — [email protected] (Web Info)