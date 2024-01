Sanità, Nursing Up De Palma

Sanità, Nursing Up De Palma: «Napoli. Paziente, in preda ad un raptus di follia, ruba la pistola di una guardia giurata e semina il panico. Escalation di violenze senza fine in pochi giorni, siamo di fronte ad una vera e propria emergenza sociale! Chiediamo apertura di indagine parlamentare».