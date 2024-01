Con “San Frediano is COOLored” va in scena il primo Fuori di Taste di quartiere. Venerdì 2 febbraio dalle 19 alle 21 alcuni dei prodotti più interessanti della produzione enogastronomica nostrana e presenti a Taste, saranno in degustazione in 4 diversi locali dello storico quartiere d’oltrarno, in un percorso tutto da assaggiare che si snoda nell’arco di una brevissima passeggiata tra le strade già elette più COOL del mondo.

San Frediano è Fuori di Taste

Firenze, gennaio 2024 – Metti una sera all’ora dell’aperitivo, alcuni tra i produttori più interessanti del panorama gastronomico italiano e presenti a Taste, e uno dei quartiere simbolo della città, con un gruppo di locali aperti a un pubblico appassionati di cose buone: ecco “San Frediano is COOLored”, il primo “Fuori di Taste di quartiere” che si terrà venerdì 2 febbraio dalle 19 alle 21 .

PER LA PRIMA VOLTA UN FUORI DI TASTE COINVOLGE UN INTERO QUARTIERE. Quattro locali di riferimento dello storico quartiere d’Oltrarno, Gastronomia “Il Giglio”, Dolce Emporio, Essenziale e Gunè Next Door, ospiteranno le Alici in barrique di Cetara di AcquaPazza Gourmet, i prodotti di Cru Caviar, i vini di Enio Ottaviani Vini e Vigneti, le proposte di Stefania Calugi Tartufi, le Vongole Bernardi e il Vermouth e i Gin DiBaldo Spirits. Un percorso tutto da assaggiare che si snoda nell’arco di una breve passeggiata tra le strade già elette più COOL del mondo.

Il pubblico potrà scegliere anche solo uno o alcuni dei locali/prodotti proposti, ma l’organizzazione esorta a godere l’evento nella sua versione integrale, visitando le varie tappe tutte racchiuse nell’arco di 600 metri.

Ecco il percorso con le proposte:

Gastronomia Il Giglio: Mirko Abrignani, gastronomo e personal chef eclettico, elabora una proposta a base di alici in barrique di Cetara di Acquapazza Gourmet : Crostino con burro e alici; Spaghetto con colatura di alici; Crostino con ventresca di tonno e maionese “finta”. La staffetta fino alla tappa successiva comincia con la schiacciata calda di Mirko.

Dolce Emporio : lo chef stellato Fabio Barbaglini realizza dei piccoli assaggi di caviale e storione affumicato Cru Caviar da accompagnare alla proposta di Enio Ottaviani Vini e Vigneti . Il suo menù comprende: Storione Beluga affumicato Cru Caviar, radici, panna all’aceto e mele; Rapa candita al Campari, purea di cavolfiore e caviale croccante Cru Caviar; Uovo di quaglia in salsa di champagne, sablée al sale affumicato, scalogno e caviale Royal Cru Caviar.

Un piccolo assaggio di pane guttiau con avocado e storione affumicato potrà essere degustato durante la passeggiata fino allo step numero 3.

Essenziale : nel ristorante del ribelle e creativo chef Simone Cipriani si potranno degustare i prodotti di Stefania Calugi Tartufi e di Vongole Bernardi accompagnati, ancora una volta, dai vini di Enio Ottaviani Vini e Vigneti . Il menù prevede la Zuppetta di vongole, tuberi e cynar seguita da un Semifreddo con cipolla caramellata, tartufo e carruba. In assaggio fino all’ultima fermata, una frittella con vongole e tartufo.

Gunè Next Door : la giovane e intraprendente Eleonora Romolini proporrà tre cocktail elaborati a partire dai distillati di Dibaldo Spirits , ricreando abbinamenti unici: il Pourple rain , a base di AG 107.86 Dry Gin DiBaldo, Liquore Violetta fumé, Ginger-hibiscus honey mix e agrumi; il Nostradamus & Tonic , con Gin Nostradamus e San pellegrino agrumi; Un Morso E Via , con Dry Gin DiBaldo, Vermouth 721 Rosso DiBaldo, Bitter infuso all’albicocca, Soda albicocca, Lampsousong tea e Spry vaniglia

Il progetto

Il progetto, nato dalla collaborazione tra Davide e Valentina Paolini, mette in scena per la prima volta un Fuori di Taste capace di coinvolgere non un singolo locale ma un intero quartiere, in questo caso uno dei più vivi della città con le sue botteghe artigiane, locali storici della movida, fermenti artistico-culturali e il 2 febbraio ancor più colorato dai prodotti partecipanti all’evento.

“La proposta di San Frediano is Coolored è pensata per offrire una passeggiata nell’oltrarno più affascinante, tra locali che lavorano ogni giorno con cuore e competenza verso il cibo e il beverage, alla scoperta di prodotti particolari, di un’eccellenza straordinaria” afferma Davide Paolini, ideatore di TASTE. “L’invito è quello di vivere l’evento alla scoperta di ognuna delle 4 tappe. Abbiamo colorato ancora di più San Frediano con i profumi e i sapori della migliore produzione artigiana italiana, al pubblico adesso l’onere di assaggiarlo”.

Informazioni

Evento aperto al pubblico

Costo a partire da 10,00€

www.valentinapaolini.it/sanfredianoiscoolored

Per info e prenotazioni contattare:

Gastronomia Il Giglio, Via Pisana 56r, 055.5120300

Dolce Emporio, Borgo S. Frediano 128r, 055.3897066 / WA 3382596812

Essenziale, P.za di Cestello 3r, 055.2476956

Gunè Next Door, Via del Drago D’Oro 1/3r, Firenze, 055.4939902

IG: @gastronomiailgiglio – @nextdoorgune – @essenziale_fi – @dolcemporioshop – @acquapazzagourmet – @cru_caviar – @dibaldospirits – @enioottavianiwinery – @stefaniacalugi – @vongolebernardi