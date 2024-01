Salvini a Cagliari, i commenti di M.Meloni e S. Lai (PD)

M.Meloni e S. Lai (PD)”Parli dei tagli ai fondi per il Sud e del DDL Calderoli che condanna la Sardegna. Non prenda in giro i sardi”

Così M.Meloni e S. Lai (PD): «Matteo Salvini oggi a Cagliari ha annunciato un grande piano di investimenti, 10 miliardi per le opere pubbliche in Sardegna. Come al solito però fa il venditore di cose non sue: si appropria di risorse che già sono a disposizione, inaugura opere incomplete e nasconde i fallimenti di Solinas come Presidente e come Commissario delle opere pubbliche sulle quali non ha fatto nulla in questi 5 anni. Piuttosto, il leader della Lega parli ai Sardi dello scippo di quasi 4 miliardi del fondo per la perequazione, cioè risorse per i territori che devono recuperare gap su servizi e infrastrutture rispetto ad altre aree del Paese. Spieghi perché dopo un anno il Fondo per l’Insularità, istituito grazie ad una proposta del Pd, è ancora vuoto. E soprattutto, nella settimana in cui in Senato è stato approvato il DDL Calderoli, una bandiera del suo partito, chiarisca ai cittadini di una delle Regioni più sofferenti in termini di servizi essenziali, infrastrutture e trasporti, come sarà possibile evitare il destino di arretratezza che attende la Sardegna se non verrà respinto questo provvedimento secessionista. E poiché tutto ciò non è possibile, perché significherebbe mentire, allora abbia il buon senso di non prendere più in giro i Sardi». E’ quanto affermano in una nota i deputati sardi del PD Marco Meloni e Silvio Lai.