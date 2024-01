Salernitana-Genoa 1-2, rimonta rossoblu con Retegui e Gudmundsson

(Adnkronos) – Il Genoa vince in rimonta per 2-1 sul campo della Salernitana oggi 21 gennaio nel match in calendario per la 21esima giornata della Serie A 2023-2024. I campani passano in vantaggio al 2' con Martegani, che piomba sul cross di Bradaric e calcia: palla sotto la traversa, 1-0. Il Genoa reagisce subito e trova il pareggio già al 13'. Gudmundsson costruisce, Badelj rifinisce e Retegui conclude: botta potente sul primo palo, 1-1. I liguri mettono la freccia nella ripresa. Fallo di mano di Lovato, calcio di rigore che Gudmundsson trasforma al 58': 2-1. La vittoria permette al Genoa di salire a 25 punti, in una tranquilla posizione a metà classifica. La Salernitana rimane ultima a quota 12, la salvezza è sempre lontana. — [email protected] (Web Info)