Roma-Verona 2-1, Olimpico abbraccia De Rossi e Mourinho: fischi per la squadra

(Adnkronos) – Cori per Daniele De Rossi, striscioni e affetto per José Mourinho, fischi per i giocatori. C'è di tutto allo stadio Olimpico, dove oggi inizia il cammino della Roma targata De Rossi. Il nuovo allenatore, chiamato a sostituire l'esonerato Special One, esordisce con una sofferta vittoria per 2-1 contro il Verona in un pomeriggio dalle emozioni forti. Il popolo giallorosso abbraccia l'ex bandiera. De Rossi viene travolto dall'affetto dello stadio che, come sempre o quasi, è pieno per la Roma. La Curva Sud non dimentica chi l'ha preceduto: José Mourinho viene omaggiato con cori e striscioni, il ringraziamento al tecnico portoghese si mischia con l'accoglienza per il suo successore. "Uno di noi… Grazie José", si legge su uno striscione. La curva ringrazia Mourinho in portoghese: "Grazie di tutto, mister. Qui troverai sempre amici". Fischi e silenzio, invece, per i giocatori. La lettura della formazione è accompagnata da fischi per quelli che sono considerati i responsabili principali della crisi. Niente applausi, nemmeno nell'avvio del match che la Roma ipoteca con due gol nel primo tempo. — [email protected] (Web Info)