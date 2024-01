ROCCUZZO: “Un millón de veces” è il nuovo singolo in spagnolo  

ROCCUZZO: “Un mill贸n de veces” 猫 il nuovo singolo in spagnolo

ROCCUZZO: “Un mill贸n de veces” 猫 il nuovo singolo in spagnolo 聽

Dal 2 febbraio esce il primo singolo in spagnolo di Roccuzzo, il cantante italiano che ha stupito tutti ad XFactor e sta raggiungendo sempre piu’ persone in Spagna: ” Un mill贸n de veces”.

” Un mill贸n de veces” (G. Roccuzzo – D. Amerio / G. Rosado – A. Bevilacqua), 猫 il nuovo singolo di Roccuzzo per il mercato spagnolo. Proprio in questi giorni anche Telecinco ha dedicato nel telegiornale un servizio a Roccuzzo, il cantante che ha stupito tutti alle audizioni di XFactor e che incanta con la sua voce e le sue canzoni. Visto il suo forte crescere di seguito in Spagna viene pubblicato il primo singolo in lingua spagnola del cantante italiano. Su etichetta BIT Records.

Ascolta il brano sulla tua piattaforma preferita: https://bfan.link/un-millon-de-veces Guarda il聽

Biografia

Giuseppe Roccuzzo, conocido art铆sticamente como Roccuzzo, es un artista siciliano nacido en 1996. Ha producido varios sencillos de m煤sica dance que han sido transmitidos en redes como Radio Deejay, 105 y m2o. (“World” permaneci贸 durante 13 semanas en la DeeJay Parade de Albertino).

En 2020, se present贸 en las audiciones de XFactor, generando un consenso general tras su actuaci贸n en vivo de la canci贸n “Promettimi” de Elisa. Con m谩s de 21 millones de vistas en Facebook , el video de su actuaci贸n es el m谩s visto de esa edici贸n de XFactor Italia.

Posteriormente, public贸 su primer sencillo in茅dito en italiano “Ricominciamo da qui“, y dos covers “Promettimi” y “La Cura“. Con estos tres temas, entr贸 en el Top 50 de iTunes, en el Top 50 Viral de Spotify (con dos canciones simult谩neamente en el #1 y #3), y se volvi贸 viral en TikTok, posicion谩ndose durante la semana de Sanremo 2021 y la siguiente como #1 en canciones Virales y #1 en el Top 50 Italia de TikTok.

En abril de 2021, lanz贸 su segundo sencillo in茅dito “Aspetter貌 Domani“, una canci贸n que tambi茅n entr贸 en la programaci贸n de Radio Italia.

En julio de 2021, public贸 el sencillo “In riva al mare“, que gan贸 el premio especial de Radio Deejay en Riccione para DeeJay On Stage, presentado por Linus y anunciado por Rudy Zerbi.

Le sigui贸 el sencillo “Il cuore sceglie“, que tambi茅n se volvi贸 viral en TikTok y super贸 el mill贸n de streams en Spotify, as铆 como “Solo io e te“. En 2022, Roccuzzo comenz贸 a recorrer toda Italia para cantar en festivales y llevar su m煤sica de gira. En mayo de 2023, Roccuzzo enriqueci贸 su repertorio con el sencillo “Altre Mille Volte“, una oda al amor eterno y la felicidad compartida que contin煤a enamorando a sus fans, y en septiembre lanz贸 “Guarda la Luna“, escrito como los anteriores sencillos junto a Danilo Amerio y Alfia Bevilacqua, y publicado bajo el sello BIT Records. Su popularidad comenz贸 a crecer tambi茅n en Espa帽a, donde tiene un amplio p煤blico que lo sigue, e incluso Telecinco dedic贸 en el TG algunos reportajes sobre Roccuzzo. En enero de 2024, espec铆ficamente para el mercado espa帽ol, lanz贸 el sencillo “Un mill贸n de veces“. Los n煤meros de Roccuzzo en redes sociales est谩n en constante crecimiento:

340k seguidores en Instagram https://instagram.com/roccuzzomusic/

500k en TikTok https://www.tiktok.com/@roccuzzomusic

110k en Facebook https://facebook.com/RoccuzzoOfficial

31k en YouTube con m谩s de 8 millones de vistas https://youtube.com/c/RoccuzzoMusic

7 millones de streams en Spotify – 20k oyentes al mes y 10k seguidores https://shorturl.at/oqtL3

Roccuzzo: Facebook | Instagram | YouTube | Tik Tok | Spotify

BIT RECORDS web: http://www.bitrecords.it – mail: [email protected]