Riparte a Olbia e Cagliari la distribuzione gratuita della Via della Felicità

Ripartirà nella serata di martedì 16 gennaio, la distribuzione gratuita dei libretti “La Via della Felicità” da parte dei volontari della Chiesa di Scientology e della Fondazione omonima al libro scritto dal filosofo L. Ron Hubbard.

Purtroppo, anche nel nuovo anno non si sono fatti attendere gli episodi di vandalismo e terrore urbano. Gli ultimi in ordine di tempo sono avvenuti nella notte del 15 gennaio in diversi quartieri di Olbia, dove ben 5 autovetture sono state date alle fiamme, mettendo a rischio le abitazioni e i cittadini. In città si percepisce una sensazione di paura. Sembra di vivere in trincea, ha dichiarato una cittadina, perché non sono più episodi sporadici ma si stanno ripetendo troppo spesso anche a danno di persone tranquille e impegnate in azioni di aiuto sociale che andrebbero premiate e non minacciate o danneggiate.

Così i volontari di Olbia, sfidando qualche possibile critica, si mettono subito in azione, convinti che la diffusione dei precetti basati sul buon senso contenuti nella Via della Felicità, possano contribuire a creare la calma di cui in questo momento ha bisogno la città.

Infatti, è proprio questo l’effetto che la distribuzione di questo libro fa nella società. Come scrive l’autore: “Non devi fare altro che mettere in circolazione La Via della Felicità nella società. Come un mite olio che si espande nel mare infuriato, la calma si diffonderà dappertutto”.

Naturalmente, come ormai è diventata una consuetudine, i volontari si mobiliteranno anche a Cagliari dove, soprattutto nei quartieri popolari, sono considerati di casa e attesi da numerosi cittadini e commercianti sempre disponibili a divulgare il buon senso tra i loro clienti.

Info: www.laviadellafelicità,it