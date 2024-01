Raduno nazionale cosplayers Magna Grecia Comics 2024

Raduno nazionale cosplayers Magna Grecia Comics 2024,Si comunica che nell’ambito della manifestazione Magna Grecia Comics, 23 – 25 febbraio, inserita nella programmazione del Festival dell’Aurora Ri(e)voluzione realizzata dalla Fondazione Odyssea, tra gli ospiti prestigiosi aderenti all’iniziativa, Mauro Boselli, celeberrimo sceneggiatore, redattore, traduttore e poligrafo nonché esponente di spicco della Sergio Bonelli Editore, verrà insignito del Premio Le Castella Gold Comics – Migliore sceneggiatore area fumetti d’autore italiano 2024 per la creatività geniale espressa nelle storie e nei personaggi ideati in tutta la sua fulgida carriera; si ricorda inoltre che Mauro Boselli può vantare più di cinquanta mila pagine di fumetti; dal 2012 è anche curatore di Tex, personaggio del quale ha scritto l’autobiografia “ufficiale” pubblicata da Mondadori, il romanzo “Tex Willer. La storia della mia vita”. Ha contribuito con Maurizio Colombo alla creazione della serie horror Dampyr nel 2000 e rappresenta a tutti gli effetti un pilastro per la storia del fumetto italiano.

Il talento narrativo di Boselli costituisce sicuramente un punto di riferimento per tutti coloro che si avvicinano all’arte del fumetto.

È veramente motivo di orgoglio e viva soddisfazione ospitare a Le Castella una firma così importante per la cultura del fumetto italiana e internazionale.