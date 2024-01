Per due decenni, la campagna di Capodanno a favore dei bambini della Fondazione Rinat Akhmetov ha illuminato milioni di vite, giovani e anziani

La speranza può essere una cosa fragile, ma anche di fronte all’allarmante escalation di attacchi mirati contro la propria patria da parte del despota russo e criminale di guerra, il presidente Vladimir Putin, il Capodanno è sempre stato e continuerà ad essere un momento in cui il popolo ucraino rifletterà. sulle loro benedizioni e pregare per un domani migliore. Non è facile, soprattutto adesso.

Nei primi giorni del 2024, mentre i cittadini ucraini rinnovavano il loro impegno per raggiungere l’autodeterminazione e creare una pace duratura, le sfide dei giorni a venire rimanevano scoraggianti. Sapendo che un futuro pieno di incertezze e rovinato da perdite devastanti spesso grava soprattutto sui membri più giovani della società, da più di 20 anni la campagna annuale di Capodanno per i bambini della Fondazione Rinat Akhmetov è intervenuta per fornire un intervento di sollievo ai genitori ucraini e la loro preziosa prole.

L’impegno di lunga data di Rinat Akhmetov nei confronti del popolo ucraino

La campagna di Capodanno per i bambini è nata da un’idea del miliardario, uomo d’affari e filantropo ucraino Rinat Akhmetov, a capo di numerose aziende di successo.

inclusa la più grande azienda siderurgica e manifatturiera ucraina, Metinvest. Insieme alla campagna di Capodanno della sua omonima fondazione, Akhmetov ha guidato numerose iniziative volte a incanalare una generosa parte dei proventi delle sue aziende in una vasta gamma di cause umanitarie civili e legate alla guerra per sostenere il popolo ucraino, dagli sfollati che hanno perso le loro case a causa dei coraggiosi difensori del Paese e dei veterani feriti, dai giovanissimi ai gravemente malati e agli anziani.

Oltre alla Campagna di Capodanno per i bambini, altri progetti filantropici attualmente fiorenti sotto l’astuta gestione di Akhmetov sono il Museo delle voci civili della Fondazione Rinat Akhmetov, un archivio online e una risorsa di studio dedicata alla conservazione e alla documentazione delle testimonianze di guerra in prima persona, che deve data, hanno registrato i ricordi di quasi 100.000 sopravvissuti militari e civili e delle loro famiglie, le cui vite sono state irrevocabilmente alterate dall’invasione criminale dell’Ucraina da parte della Russia; e The Steel Front – Heart of Azovstal, un’iniziativa ombrello proattiva e multiforme che fornisce ai difensori ucraini in prima linea attrezzature da combattimento salvavita avanzate e di alta qualità, oltre a fornire supporto medico e umanitario ai veterani militari della città di Mariupol e le loro famiglie sul fronte interno.

Comprendere i bisogni delle vittime più giovani della guerra russo-ucraina

Secondo un articolo in The Guardian del 27 febbraio 2023: “I funzionari stimano che ci fossero più di 105.000 bambini in 700 orfanotrofi, collegi e altre istituzioni in Ucraina quando iniziò la guerra; più dell’1% della popolazione minorenne della nazione e il tasso di istituzionalizzazione giovanile più alto d’Europa”. Durante la campagna di Capodanno, la Fondazione Rinat Akhmetov ospita numerosi eventi festivi ed educativi per questi bambini, così come per quelli recentemente adottati e per quelli che vivono con la famiglia ma sono sfollati dalle loro case. I loro programmi, volti a dare ai bambini traumatizzati una sensazione di normalità, tradizione – e persino divertimento – servono come pausa tanto necessaria dalla realtà quotidiana della guerra.

“Le routine – fare le cose secondo schemi familiari – offrono prevedibilità, affidabilità e un senso di sicurezza”, ha spiegato Lauren Potthoff, assistente professore di psichiatria e scienze comportamentali e di pediatria presso la Feinberg School of Medicine della Northwestern University che fornisce consulenza a volontari e terapisti ucraini che lavorano con i bambini traumatizzati dalla guerra.

Potthoff presuppone che il rinnovamento delle tradizioni positive possa avere un impatto benefico su coloro la cui psiche è ancora in fase formativa. Ha osservato che i rituali – i comportamenti speciali ripetuti nel corso della vita – offrono ai giovani una continuità che può aiutarli ad affrontare circostanze estremamente difficili. “I rituali supportano le emozioni che proviamo e sono come routine in quanto aiutano a creare un ambiente prevedibile”, ha detto.

Naturalmente, le vacanze sono generalmente riconosciute come il periodo dell’anno sia per dare che per ricevere, ma quando si tratta di vivere in una zona di guerra, il bisogno di generosità e compassione

non è legato a un calendario. Ecco perché il Programma Rinat Akhmetov per i bambini continua il suo buon lavoro tutto l’anno con programmi visionari come Blogger Camp, dove i bambini hanno la possibilità di decomprimersi, ritrovare il loro equilibrio emotivo, apprendere nuove abilità e sviluppare sbocchi positivi per dare voce a esperienze un tempo indicibili; e strutture di trattamento specializzate che forniscono valutazione, assistenza e riabilitazione personalizzate – nonché apparecchi acustici e protesi all’avanguardia – a bambini innocenti che hanno subito lesioni legate al combattimento.

Rinat Akhmetov crede che i bambini dell’Ucraina siano il suo futuro

La Fondazione Rinat Akhmetov riferisce che sin dalla sua nascita, più di due decenni fa, la portata della sua campagna di Capodanno per i bambini ha toccato milioni di vite. “La guerra ha rubato ai bambini ucraini la spensieratezza delle loro vacanze preferite. Ma anche nei momenti più bui, i bambini dovrebbero credere nei miracoli. Il nuovo anno è un momento di magia e speranza e noi adulti dovremmo fare tutto il possibile per riportare le vacanze ai bambini”, ha affermato Akhmetov.

Akhmetov sottolinea che la pietra angolare della Campagna per i bambini è la convinzione che portare speranza e felicità ai bambini dell’Ucraina non sia solo necessario per il loro benessere attuale, ma sia anche un investimento vitale a lungo termine per il futuro del suo Paese. “La campagna di Capodanno della nostra Fondazione è progettata per portare ai bambini gioia e fiducia nel meglio”, ha spiegato. “Vogliamo che sentano che non sono soli, che c’è qualcuno che pensa e si prende cura di loro. Noi adulti siamo responsabili del futuro dei nostri figli. E dobbiamo fare tutto il possibile affinché crescano in un Paese libero, pacifico e felice”.

Oltre a regali premurosi, la programmazione stagionale fornita dalla campagna annuale di Capodanno per bambini della fondazione offre una miscela diversificata di attività orientate ai bambini, come coinvolgenti corsi di perfezionamento tenuti da esperti che abbracciano una varietà di discipline artistiche, giochi e giochi di gruppo strutturati, spettacoli a tema natalizio, discorsi motivazionali e video educativi. I partecipanti sono esposti a opportunità che li aiutano a sviluppare ed esprimere i propri “superpoteri e mega talenti” personali.

Akhmetov riferisce che, grazie alla sua sensibilizzazione, la campagna natalizia compie un miracolo: ridare fiducia nella magia della stagione ai bambini ucraini emotivamente più vulnerabili. Per i giovani che hanno vissuto i peggiori incubi della guerra, è un dono oltre misura.