Open Day alla Nissolino Corsi Sardegna

Nella giornata di oggi si è tenuto l’Open Day organizzato dalla Nissolino Corsi Sardegna, conosciuta come la scuola leader nella preparazione dei concorsi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Le sedi di Selargius e di Sassari hanno aperto le proprie porte e le aule a tanti giovanissimi visitatori con le loro famiglie, che da ogni parte della Sardegna si sono presentati all’incontro conoscitivo con i tutor didattici. Hanno potuto incontrare gli studenti che già frequentano i corsi e che si stanno preparando per poter riuscire a coronare il loro sogno di indossare la divisa. Tantissimi i ragazzi curiosi che si vogliono avvicinare ad un mondo nuovo, per molti ancora sconosciuto, ma che sognano da anni. Molti di loro sono venuti accompagnati dai propri genitori, in quanto è una scelta importante che merita accanto le persone care.

Tantissimi i ragazzi e le ragazze che in questa giornata soleggiata hanno scoperto quale sia la varietà dei corsi di laurea che le Forze Armate offrono agli allievi Ufficiali e Sottufficiali e dei corsi di formazione allievi e agenti delle Forze di Polizia e quali sono le possibilità di carriera professionale.

Oggi è stata una occasione di incontro molto importante tra i ragazzi desiderosi di intraprendere una carriera al servizio delle Istituzioni e coloro che alla Nissolino Corsi Sardegna si impegnano ogni giorno nelle aule, ma anche nei campi sportivi, per fare in modo che i loro corsisti superino con successo tutte le fasi del concorso. Si occupano anche di preparare sulle prove fisiche, servendosi di un team di esperti che aiuteranno a raggiungere gli obiettivi. La preparazione che offre la scuola è proprio diretta allo studio delle materie oggetto di concorso.

I giovani ragazzi e ragazze che oggi si impegnano per affermarsi nel mondo militare che sono alle prese con lo studio delle specifiche materie riguardanti la cultura generale, i test attitudinali e anche le prove fisiche possono trovare un valido aiuto. Per coloro che invece vogliono saperne di più sul mondo dei concorsi militari e di un possibile futuro in divisa, si consiglia di andare a visitare la Nissolino Corsi nelle sue sedi in Sardegna.

Simona Baccoli