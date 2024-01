Oltre 80 bambini al doposcuola della Caritas di Ales-Terralba

Oltre 80 bambini al doposcuola della Caritas di Ales-Terralba, A Mogoro si raccolgono le iscrizioni

Sono riprese a Gennaio, a Mogoro (oratorio San Bernardino), Sardara (oratorio San Tarcisio) e Terralba (oratorio San Ciriaco) le attività dei doposcuola promosse dalla Caritas diocesana di Ales-Terralba.

Il doposcuola, inserito nel progetto “Centro Educativo Diffuso”, finanziato da Caritas Italiana attraverso i fondi 8xmille alla Chiesa Cattolica, è gratuito e aperto a tutti.

Oltre 80 le adesioni già raccolte per i doposcuola di Sardara e Terralba, mentre restano aperte le iscrizioni per Mogoro.

“Il doposcuola- commenta il direttore della Caritas diocesana di Ales-Terralba don Marco Statzu- è un’opportunità che si vuole dare ai bambini di affrontare con più serenità il percorso scolastico, certi che soltanto se si porta avanti tutta la formazione si può aspirare a stare al mondo sviluppando al meglio le proprie potenzialità”.

È uno spazio in cui i bambini e i ragazzi che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado possono studiare, grazie al supporto di educatrici specializzate, ma anche confrontarsi con altri coetanei. “Il servizio doposcuola del Centro Educativo Diffuso – spiega la coordinatrice Chiara Laino – non è solo supporto allo studio, ma anche attenzione ai singoli partecipanti, convivialità, educazione tra pari, laboratori e giochi strutturati, un tempo di qualità trascorso in un ambiente educativo”.

L’intento del doposcuola, infatti, è quello di favorire l’inclusione, la socializzazione e la crescita. Uno spazio ideale per fare i compiti, ma anche per divertirsi grazie ai tanti laboratori e momenti di gioco. Un’esperienza stimolante che, dopo precedenti tappe anche ad Ales e a Villacidro, è stata proposta di recente a Mogoro, con un open day e una giornata di festa e giochi sotto Natale, alla quale hanno partecipato circa 40 bambini.

“La proposta del doposcuola è un’importante iniziativa della nostra Caritas diocesana che vogliamo rilanciare e sostenere – spiega don Massimiliano Giorri, parroco a San Bernardino di Mogoro – La parrocchia, mettendo a disposizione i locali dell’oratorio, ha colto nella proposta un punto nevralgico del percorso educativo, identificando la necessità e l’importanza del sostegno allo studio aperto a tutti i bambini e ragazzi; e tutto questo in maniera totalmente gratuita. Un punto di incontro dove poter avere non solo un supporto nello studio, ma anche poter vivere dei momenti ludici e di comunità. È senza dubbio un’occasione da non perdere”.

L’iniziativa è stata accolta positivamente dal Comune di Mogoro, per l’assessore alla Pubblica Istruzione Alex Cotogno: “Il doposcuola rappresenta una risorsa nel nostro territorio, un servizio di grande importanza per il nostro sistema educativo. Offre ai nostri giovani studenti un ambiente strutturato e un’opportunità di socializzazione, contribuendo al loro successo scolastico e al loro sviluppo personale; i nostri bambini e ragazzi possono interagire tra loro e con le educatrici in un ambiente informale ma educativo. Questo favorisce la creazione di legami tra gli studenti e promuove una cultura di apprendimento collaborativo”.

Per iscriversi basta contattare la segreteria della Caritas diocesana (al numero 3701539922), oppure cliccare nel link https://forms.gle/Tqw4uGgP9pxjDDqd6.