Nuovo singolo Spuria “La danza della vita”

Esce il 5 gennaio 2024 in tutte le piattaforme di streaming e in tutti i digital stores nazionali ed internazionali La Danza della vita di Adriana Spuria .La vita nella sua essenza e’ come un fascio di energia che danza, attraversando le moltitudini di forme di esistenza manifeste, in una logica che non fa distinzioni di condizione sociale, razza o sesso .”Da un appartamento di lusso in citta’ a un borgo di periferia la vita cambia improvvisamente e in un istante non rimane piu’ niente”cosi’ recita il testo della canzone nelle parole di Adriana Spuria e di Gae Capitano ed e’ il senso ultimo del concept del brano.

Cambiamenti repentini che richiedono la forza della leggerezza per poterne uscire illesi, ecco che allora il brano nel ritornello passa da quel sapore di ballad pop malinconica, avvolta da un filo di mistero nella strofa, ad una ballad pop folk in cui il linguaggio poetico si alterna a frasi dal sapore quasi scanzonato

Nel rientro il vocalizzo jazzy rappresenta la voce di quella scia che danza intorno alla luna ,la voce della vita che scivola via,come nella strofa cantano le parole della nostra artista .

Cercare il senso democratico dell’esistenza, le cui sofferenze e gioie appartengono a tutti indistintamente ,sembra un ottimo proposito per il nuovo anno ,sperando che sia un augurio in musica di rinnovata umanita’.

Per quanto riguarda il video si tratta di un video lyrics che si puo’ trovare a questo indirizzo dal 5 gennaio in poi

https://youtu.be/StO-SXuWgig?si=upQNgZpVzbsVqetl

Musica di Adriana Spuria

Testo di Adriana Spuria e Gae Capitano

Crediti

Adriana Spuria voce

Corrado Salemi chitarra acustica ed elettrica

Gae Capitano pianoforte

Biagio Martello basso

Giovanni Mauceri batteria

Lorenzo Coriglione mix

Claudio Giussani mastering

Produzione La Fabbrika produzioni

Distribuzione Pirames international

Foto e progetto grafico di Adriana Spuria

La danza della vita

Danza alla luna e lascia una scia

La vita che scivola via

Da un appartamento di lusso in citta’

A un borgo di periferia

La vita cambia improvvisamente

E in un istante non rimane piu’ niente

La vita sono i guai

Le gioie e i ricordi che hai

Un brivido che non ha un nome

Gli amori vissuti mai

Oggi se fuori c’e’ il sole partirai

Danzano demoni e malinconia

Sui giorni che fuggono via

In un pomeriggio di pioggia in citta’

Sui libri di filosofia

Il senso cambia continuamente

E in un istante non rimane piu’ niente

La vita siamo noi

Di giorno le fate e gli eroi

Di notte i cattivi pensieri

Di sogni vissuti mai

Se chiudi gli occhi un momento capirai

La vita sono i guai

Le gioie e i ricordi che hai

Un brivido che non ha un nome

Gli amori vissuti mai

Oggi se fuori c’e’ il sole partirai