Nuova partnership tra Gruppo Matches e Quadrifor

Nuova partnership tra Gruppo Matches e Quadrifor

L’Agenzia romana accompagnerà l’Istituto nella realizzazione e ottimizzazione della sua strategia di comunicazione

Roma, 25 gennaio 2024 – Nuove competenze e opportunità di crescita per i middle manager del terziario: è questo il cuore dell’attività di QUADRIFOR, Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del Terziario, che proprio in questi giorni ha pubblicato online il nuovo “Catalogo Corsi e Percorsi 2024”, l’offerta formativa progettata per accompagnare nei prossimi 12 mesi i middle manager alla scoperta di sé e delle proprie esigenze di apprendimento.

L’Agenzia Gruppo Matches si aggiudica la gara per la comunicazione di Quadrifor, per implementare la strategia di comunicazione dell’Istituto, scelta necessaria per continuare a coinvolgere i middle manager del terziario ed essere al passo in uno scenario del mondo del lavoro e delle risorse umane in velocissimo mutamento, che necessita un riequilibrio tra soft skills e competenze tecniche.

La valorizzazione dell’unicità di Quadrifor nel campo della formazione, che si traduce anche in un’offerta estremamente customizzata e sartoriale – basti pensare da ultimo all’innovativo assessment modellato su otto profili attitudinali (diplomatico, stratega, creativo, analista, condottiero, logico, bardo, pioniere), e alle “pillole” ricche di consigli dedicate ad ogni singolo profilo, – richiede un approccio altrettanto unico che lo staff di professionisti di Gruppo Matches, col suo Ceo Andrea Cicini, è in grado di mettere in campo.

Nuove idee e visione del futuro

Sempre nuove idee e visione del futuro sono infatti alla base sia dello sforzo di Quadrifor per individuare con largo anticipo i fabbisogni formativi del middle manager italiano sia dell’impegno creativo di Gruppo Matches per cogliere quanto a livello comunicativo sia davvero in grado di raggiungere il pubblico di oggi e di domani, che nel caso dell’Istituto di formazione annovera ad ora circa 90.000 quadri e 17.000 aziende. Accanto all’ideazione e realizzazione di attività comunicative innovative, Quadrifor ha affidato a Gruppo Matches anche la progettazione e realizzazione di nuovi sistemi multimediali come produzioni video e dispositivi di comunicazione a sostegno delle iniziative di marketing, formazione e ricerca promosse dall’Istituto.

Gruppo Matches è un gruppo di persone esperte che opera da più di quindici anni nel campo della comunicazione dedicata per aziende, istituzioni, eventi nazionali e internazionali e management sportivo. Senza lasciare niente al caso, ma con la cura per soluzioni creative e innovative per ciascun progetto di comunicazione, differenziato per target e obiettivi, immaginato per stupire e coinvolgere, veicolato attraverso l’interazione e la sinergia dei tanti canali comunicativi oggi disponibili.