Nuoro, Mossa PD: “Il sindaco vuole far vincere il centrodestra”

“Andrea Soddu si cala nel vero ruolo di aiutante del centrodestra. Le sue recenti scelte lo certificano, sgombrando il campo da ogni dubbio”. Lo afferma Giovanni Mossa, segretario cittadino del Partito Democratico che commenta la decisione dei consiglieri comunali Marianna Palumbo e Stefano Mattu di lasciare il gruppo consiliare di Soddu e di passare al gruppo Misto.

“La sua amministrazione, che già si reggeva con una maggioranza sorretta da consiglieri di centrodestra, adesso perde ulteriori pezzi – le parole di Mossa –. Un fatto molto grave, perché Nuoro in questa fase ha bisogno di stabilità e non certo di scelte dettate da personalismi. Come se questo non bastasse, adesso il sindaco si candida alle elezioni regionali in una coalizione che ha come unico scopo quello di aiutare il centrodestra a vincere”.

“Gli interessi del sindaco sono ben lontani da quelli dei cittadini di Nuoro. È giunto il momento di una politica trasparente e orientata al bene comune, non a giochi di potere personali. Nuoro merita un’amministrazione che sia al servizio della città e non di interessi partitici contraddittori”, ha concluso Giovanni Mossa.