Nota stampa ufficio legale Home Restaurant Hotel

Reggio Calabria, 10 Gennaio 2024 – Gaetano Campolo, CEO della Home Restaurant Hotel Srl, ha ufficialmente rescisso il rapporto professionale con l’avvocato Antonino Parisi Junior. Tale decisione è stata presa, nella tarda serata di Mercoledì 10 Gennaio 2024, in attesa di un incontro cruciale con l’avvocato Rosario Maria Infantino, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.

Campolo intende discutere con l’avvocato Infantino in merito a questioni legate a numerosi avvocati, sia del foro di Reggio Calabria che di altre località, i quali, nel corso degli anni, hanno dimostrato incompetenza o vicinanza al sistema lobbista.

Il settore Home Restaurant e la Home Restaurant Hotel rimangono in attesa di un riscontro da parte del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, con l’obiettivo di contrastare un sistema lobbistico dannoso per il comparto. Questo sistema non solo nuoce al settore in sé, ma favorisce anche aziende illegali nel settore, come nel caso de “Le Cesarine” della Home Food Srl. Quest’ultima, operante a Bologna, è accusata di presentarsi come una startup dal 2004, appartenente alla potente famiglia Cazzola, nota supporter di Confcommercio.

Gaetano Campolo ha dichiarato che questo passo è fondamentale per garantire che le azioni legali e le rappresentazioni legali siano allineate con l’obiettivo di risolvere le problematiche del settore Home Restaurant. La nota stampa conclude ribadendo la determinazione di contrastare il sistema lobbistico che ostacola la crescita etica e legale del settore, evidenziando la necessità di un intervento urgente da parte delle autorità competenti.

