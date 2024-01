Mousiké Téchne: le arie del Rinascimento italiano rivivono con il duo Franchini-Fresi

Prosegue la stagione concertistica organizzata dall’Armonica Danza delle Muse (con il sostegno della Fondazione Banco di Sardegna e in collaborazione con la Fondazione “Giuseppe Siotto” di Cagliari): sabato 13 gennaio in programma la quarta giornata dedicata alla musica da camera

Dopo il concerto natalizio dedicato al Romanticismo tedesco, la III edizione del festivalprosegue con una serata di musica antica dedicata allesi esibiranno allepressola soprano italo-argentinae il liutista

Entrambi gli artisti sono membri dell’Ensemble Florilegii Musici, complesso da loro stessi recentemente fondato presso l’Accademia di musica antica Cristobál Galán di Sassari.

Biglietti e abbonamenti

Il prezzo dei biglietti per i singoli concerti è di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per gli under 25). Il tagliando può essere acquistato in sala oppure online.

Per maggiori informazioni contattare il numero 388 772 0396 (anche su WhatsApp) e/o visitare il sito https://larmonicadanzadellemuse.com

