Morte Gigi Riva, fischi durante minuto di silenzio in Supercoppa

(Adnkronos) – Il minuto di silenzio in omaggio a Gigi Riva, morto oggi a 79 anni, macchiato dai fischi incomprensibili allo stadio Al-Awwal di Riad, in Arabia Saudita, tra il primo e il secondo tempo della Supercoppa italiana. Con Inter e Napoli pronte a riprendere il gioco per cominciare la ripresa, sui maxischermi dello stadio è stata proiettata l'immagine di Riva in maglia azzurra. Dagli spalti dello stadio, quasi del tutto gremito, si sono alzate bordate di fischi senza alcun senso. I giocatori in campo hanno cercato di bilanciare il comportamento di parte del pubblico e hanno applaudito prima dello scadere del minuto.