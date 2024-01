I recenti episodi di vandalismo avvenuti a Monserrato con il danneggiamento di alcune strutture presenti nel parco dell’ex Cimitero e per i quali le telecamere hanno ripreso gli autori, scoprendo che si trattava di infraquattordicenni devono far riflettere sul ruolo in tema di prevenzione del disagio minorile e supporto alle Famiglie su cui occorre lavorare da subito.

La prevenzione del Disagio nell’infanzia e nell’adolescenza deve essere affrontata attraverso

politiche e servizi di promozione e tutela, l’ascolto del minore e il lavoro di rete con il Terzo settore.

Ho la fortuna di far parte del Terzo settore e di avere esperienza anche professionale nell’ambito del disagio giovanile con progetti portati avanti anche nella mia pregressa attività istituzionale come Assessore a Monserrato addirittura avendo realizzato progetti e servizi di supporto alle Famiglie in periodo di pandemia covid-19 con i 2 Centri famiglia del Plus 21 (seguito da Monserrato) e quello Comunale.