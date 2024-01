Meloni a Istanbul, due ore di faccia a faccia con Erdogan

(Adnkronos) – E' durato oltre due ore a Istanbul il faccia a faccia tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica di Turchia Recep Tayyip Erdogan. L'incontro è avvenuto nel palazzo presidenziale di Vahdettina nella prima giornata della premier italiana in Turchia, paese dove Meloni ha fatto visita per la prima volta da quando guida il governo italiano.Prima di fare il suo ingresso a Palazzo Vahdettin per l'incontr con Erdogan, Meloni si è concessa una passeggiata al Gran Bazar di Istanbul. Tra i banchi e le stradine del principale mercato della città la premier è stata accolta dagli applausi dei presenti con cui ha scambiato saluti e battute. Al centro del confronto il rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali e l'organizzazione della prossima Commissione congiunta economica commerciale (JETCO) ma anche il percorso di rafforzamento della collaborazione in ambito migratorio. Centrale, naturalmente, il dossier sugli scenari di crisi, ovvero la guerra a Gaza e l'invasione russa contro l’Ucraina, anche alla luce della Presidenza italiana G7. Meloni ed Erdogan si sono confrontati anche sulle relazioni Ue-Turchia in ambito politico, economico e commerciale, anche alla luce della Comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto Rappresentante UE – Join (2023) 50 Final. — [email protected] (Web Info)