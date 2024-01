LORENZ SIMONETTI nuovo singolo COMETE

LORENZ SIMONETTI nuovo singolo COMETE – Disponibile da lunedì 8 gennaio. E dal 14 aprile in tour con “Raggiungimi tour 2024”.

Sarà disponibile da lunedì 8 gennaio in radio “COMETE” (MTMusic/The Orchard) il nuovo singolo di Lorenz Simonetti che in pochi giorni ha già ottenuto ottimi risultati su tutte le piattaforme scalando la classifica ufficiale YouTube Italia.

Lorenz Simonetti cantautore e idolo dei teenager sui social con più di 16 milioni di like su Tik Tok, 680 mila follower e più di 370 mila iscritti su YouTube si appresta a partire con il primo tour ufficiale che toccherà le principali città italiane. Queste le prime date del “Raggiungimi tour 2024”:

14 aprile: Roma Largo Venue

21 aprile: Milano Santeria Toscana

28 aprile: Bologna Locomotiv Club

5 maggio: Torino Cap10100

12 maggio: Padova Hall

Come racconta Lorenz: “COMETE racconta di una persona verso la quale si prova una forte attrazione, con la consapevolezza però che allo stesso tempo sia troppo diversa caratterialmente per far sì che questa attrazione si trasformi in qualcosa di più concreto e duraturo. – Io non sono come te, ma i nostri occhi sono comete che cadono giù- è la frase chiave della canzone, che indica quasi una situazione di limbo obbligatorio tra razionalità e istinto, che solo la persona a cui è diretta la canzone potrebbe decidere di interrompere, semplicemente facendo una scelta, quella di restare, o di andarsene”.

Comete arriva dopo i precedenti singoli IRRAGGIUNGIBILE, inserito nella Viral50 di Spotify e NON MI FIDERÒ che hanno ottenuto ottimi risultati e ancora oggi sono tra i video musicali più visti nella classifica ufficiale di YouTube Italia e tra i brani più ascoltati in Italia sulla piattaforma YT.

Il singolo “COMETE” è accompagnato da un video che “punta a enfatizzare i destini opposti di un ragazzo e una ragazza, che si stanno frequentando, ma che sono troppo diversi tra loro”. Il video ruota infatti intorno alla metafora di un tavolo da biliardo dove le regole di una delle modalità di gioco prevede che le bilie numero 15 e 8 vadano nelle buche centrali opposte, così come i destini delle due persone. Le due bilie sono sempre presenti nel corso del video. Nei ritornelli del brano si passa alla contrapposizione di scene reali e scene di realtà immaginaria, quasi fosse tutto un sogno, un’illusione. “Ed è così che il destino opposto delle due persone non potrà fare altro che sgretolare la relazione in un processo inevitabile.”

Lorenz Simonetti, emiliano classe 2001, ogni giorno, da due anni a questa parte, pubblica contenuti e fa live esclusivamente musicali diventando un influencer e un motivatore. È un esempio positivo di uso corretto dei social: quotidianamente riceve messaggi pubblici e privati di adolescenti che, grazie a lui, hanno iniziato a suonare uno strumento musicale o a prendere lezioni di canto. Le sue basi musicali le deve infatti allo studio: inizia a studiare pianoforte a 6 anni e canto ad 11, fondando poi quattordicenne le sue prime band totalizzando nel territorio emiliano circa 90 date live in 4 anni.

Il 14 aprile 2024 partirà il “RAGGIUNGIMI TOUR 2024” organizzato da All Things Live che toccherà: Roma, Milano, Bologna, Torino, Padova. Calendario in continuo aggiornamento.