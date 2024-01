Ugo Cappellacci: “Solinas paga prezzo più alto delle sue colpe. Non sia mortificato”.

Le parole di Ugo Cappellacci a Giornale Radio

Ugo Cappellacci oggi a “L’Attimo Fuggente” condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi, ha dichiarato sulla FM di Radio Giornale Radio: “In Sardegna sono stati commessi degli errori, oggi Solinas paga un prezzo più alto delle sue responsabilità. Ma deve essere rispettato e non mortificato, anche in vista del suo futuro che non può terminare così”.