I migliori film e le migliori serie tv in streaming di questa settimana.

JustWatch è la più grande guida di streaming internazionale con 35 milioni di utenti in 139 paesi

Scopri dove puoi guardare legalmente film, programmi TV e sport.

La top 10 di JustWatch per la settimana

Tra i migliori film della settimana troviamo in cima alla classifica “Killers of the Flower Moon” disponibile su Prime Video, seguito da “Io Capitano“, film del regista italiano Matteo Garrone candidato agli Oscar, disponibile su NowTv.

Al terzo posto nella classifica settimanale troviamo il film “La società della neve” disponibile invece su Netflix.

Serie tv

Nel frattempo tra le serie tv spicca in cima alla classifica “True Detective”, disponibile su Sky e Now tv, seguita in seconda posizione da “Reacher”, disponibile su Prime Video.

In terza posizione tra le serie tv della settimana troviamo invece la vincitrice di ben sei Emmy Awards “The Bear”, disponibile su Disney+.

Quest’anno, le nomination agli Oscar hanno condiviso molti titoli con i servizi di streaming. Maestro, Killers of the Flower Moon e La Società della Neve sono tutti disponibili per lo streaming in Italia, controlla l’elenco completo dei candidati qui: https://www.justwatch.com/it/guida/oscar-2024-dove-vedere-tutti-film-candidati-streaming