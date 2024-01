La Grande Danza

CeDAC, Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, La Grande Danza

Stagione 2023-2024

Mvula Sungani Physical Dance

Sabir

viaggio mediterraneo

ideazione e regia Mvula Sungani

coreografie Emanuela Bianchini e Mvula Sungani

con l’étoile Emanuela Bianchini

| e con il primo ballerino Damiano Grifoni e i solisti della Mvula Sungani Physical Dance

musiche originali e dal vivo Erasmo Petringa | luci, costumi, scene MSPD Studios

compagnia Mvula Sungani Physical Dance | produzione Arealive srl – MSPD Studios

martedì 9 gennaio – ore 21 – Teatro Comunale – Sassari

mercoledì 10 gennaio – ore 21 – Teatro del Carmine – Tempio Pausania

giovedì 11 gennaio – ore 21 – Teatro Comunale – San Gavino Monreale

venerdì 12 gennaio – ore 21 – Teatro Centrale – Carbonia

sabato 13 gennaio – ore 20.30 – Teatro Massimo – Cagliari (fuori abbonamento)

S’intitola “Sabir / viaggio mediterraneo” il nuovo, visionario spettacolo del coreografo italo-africano Mvula Sunganiin tournée nell’Isola sotto le insegne della Stagione de La Grande Danza organizzata dal CeDAC Sardegna: dopo la prima regionale martedì 9 gennaio alle 21 al Teatro Comunale di Sassari, si replica mercoledì 10 gennaio alle 21al Teatro del Carmine di Tempio Pausania, giovedì 11 gennaio alle 21 al Teatro Comunale di San Gavino Monreale, venerdì 12 gennaio alle 21 al Teatro Centrale di Carbonia e infine sabato 13 gennaio alle 20.30 (fuori abbonamento) al Teatro Massimo di Cagliari. “Sabir” – dal nome della lingua franca parlata nei porti del “mare nostrum” intorno all’Anno Mille – affronta il tema delle antiche e moderne migrazioni, attraverso un linguaggio astratto e simbolico, di forte impatto emozionale, per una riflessione sul valore dell’accoglienza e sull’incontro e il dialogo tra popoli e culture.

Sotto i riflettori l’étoile Emanuela Bianchini (che firma le coreografie insieme con Mvula Sungani) con il primo ballerino Damiano Grifoni e i solisti della Mvula Sungani Physical Dance (Adele Falcone, Beatrice De Santis, Marta Todini, Ester Grandi e Mario Consolazio) per un affascinante racconto per quadri con la colonna sonora curata e eseguita dal vivo da Erasmo Petringa, tra musiche popolari e echi mediterranei.

“Sabir” mette a confronto «l’Italia di oggi, meta di immigrazioni e di speranze, come le drammatiche cronache quotidiane ci riportano, e quella del primo ‘900, quando a partire con aspettative di una vita migliore erano proprio gli italiani»: un capovolgimento della prospettiva, per imparare a guardare all’integrazione come opportunità di crescita e reciproco arricchimento. Come sottolinea Mvula Sungani: «partendo dall’antica Roma, in cui vivevano genti provenienti da tutto l’impero, passando per le dominazioni che si sono susseguite fino alla nascita della nazione, e arrivando alle immigrazioni dei nostri giorni, l’Italia ha sublimato le diversità costituendo un grande patrimonio artistico-culturale unico al mondo».

per saperne di più: www.cedacsardegna.it

“Sabir” racconta in chiave onirica e fantastica quell’ipotetico “viaggio mediterraneo” che conduce all’incontro e al dialogo tra popoli e culture, tra gli involucri trasparenti e leggeri simbolo di una (ri)nascita e le variazioni cromatiche sulle sfumature della terra e del paesaggio, che esaltano le forme plastiche e quasi scultoree e le esplosioni di energia: sotto i riflettori l’étoile Emanuela Bianchini (che firma le coreografie insieme con Mvula Sungani) con il primo ballerino Damiano Grifoni e i solisti della Mvula Sungani Physical Dance – Adele Falcone, Beatrice De Santis, Marta Todini, Ester Grandi e Mario Consolazio – per una narrazione senza parole, emblematica e suggestiva, affidata alla grammatica dei corpi e alla forza espressiva dei gesti, in un alternarsi di intensi pas de deux e animate scene “corali”, memorie ancestrali e anticipazioni di futuro. Un’intrigante alchimia tra musica e danza, nell’intrecciarsi di timbriche di strumenti tradizionali e sonorità elettroniche, segni ieratici e sensuali amplessi, per uno spettacolo visionario in cui affiorano le tracce – tra iconografie pittoriche e scultoree – delle molteplici civiltà fiorite sulle coste del Mar Mediterraneo.

Mvula Sungani costruisce una trama simbolica, con la cifra inconfondibile della physical dance, per suggerire una riflessione sulle straordinarie potenzialità e opportunità di crescita e arricchimento reciproco che scaturiscono dall’integrazione e dall’interazione tra i popoli: «…con le sue grandi differenze culturali millenarie, partendo dall’antica Roma, in cui vivevano genti provenienti da tutto l’impero, passando per le dominazioni che si sono susseguite fino alla nascita della nazione, e arrivando alle immigrazioni dei nostri giorni – sottolinea il coreografo romano, con radici africane e sarde – l’Italia ha sublimato le diversità costituendo un grande patrimonio artistico-culturale unico al mondo».“Sabir” combina spunti autobiografici e storici, allegorici e poetici, per restituire l’immagine di una “nuova” umanità: i protagonisti sono donne e uomini i cui destini si incrociano, nel passato come nel presente e nel futuro, nel segno dell’apertura e dell’ascolto, dell’attrazione e del desiderio di conoscenza, ciascuno con la propria individualità e personalità, che si fondono nella catarsi coreutica in una coreografia elegante e coinvolgente, con la vivacità e la capacità espressiva della danza contemporanea.

Mvula Sungani – danzatore e coreografo, esibitosi fin da giovanissimo accanto a artisti come Ginger Rogers, Ella Fitzgerald, James Brown e Stevie Wonder e con all’attivo collaborazioni con registi come Franco Zeffirelli, Mauro Bolognini, Jérôme Savary e Hugo de Ana, oltre a Nanni Loy e Mario Monicelli, e numerose partecipazioni televisive – dopo gli esordi nella ginnastica artistica agonistica, scopre la sua vocazione per l’arte di Tersicore, studiando danza classica e moderna in Italia e all’estero per poi scoprire la tecnica creata da Lester Horton attraverso gli insegnamenti di Alvin Ailey, a cui si ispira per dare vita alla physical dance.

Nel 1992 inizia la sua carriera come coreografo e fonda la Compagnia Mvula Sungani: tra le sue creazioni, “Tra terra e cielo”, commissionata da Vittoria Ottolenghi, cui seguono le coreografie per il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala di Milano e per étoiles come Roberto Bolle, Emanuela Bianchini, Raffaele Paganini, Isabelle Ciaravola, Giuseppe Picone, Alessio Carbone, Amilcar Moret Gonzalez.

Artista eclettico, spazia in differenti territori: nell’ambito della moda collabora con Roberta Di Camerino, Cartier e Marco Coretti e in campo musicale con i Marlene Kuntz, Enzo Gragnaniello, Patti Pravo, Fiorella Mannoia, Francesco Renga, Ron, Fabrizio Bosso, Simone Cristicchi, Massimo Ranieri, Antonella Ruggiero e Sergio Cammariere. In televisione cura le coreografie per programmi come “Una notte per Caruso” (2009-15) e per il Concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia (2010-13).

Tra i vari premi e riconoscimenti, la Medaglia di Roma Capitale riservata alle eccellenze culturali, il Crest della Croce Rossa Italiana, “The man of the year” ILICA New York e la Medaglia d’Oro del Congresso degli Stati Uniti.

L’étoile

Emanuela Bianchini – Nata a Roma inizia a studiare presso l’Accademia Nazionale di Danza per poi perfezionarsi in Italia e all’estero. Si avvia alla carriera di prima ballerina fin da giovanissima danzando le creazioni di Renato Greco e Maria Teresa Dal Medico. Successivamente diviene artista ospite di molte compagnie dove ha l’opportunità di interpretare le creazioni di grandi coreografi tra cui Robert North e Robert Cohan. Inizia il sodalizio artistico con Mvula Sungani di cui è prima partner per poi divenire sua stella nella maggiori creazioni. L’incontro con la critica Vittoria Ottolenghi, che la considera e consacra come una delle maggiori stelle della danza moderna della sua generazione, la porta a danzare con Carla Fracci, Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato e molti altri grandi artisti. Danzano al suo fianco importanti partner quali Raffaele Paganini, Alessio Carbone, Amilcar Moret Gonzalez, Kledi Kadiu e George Bodnarciuc. Partecipa in qualità di étoile ospite in molte produzioni in Italia e all’estero e in programmi televisivi.

La compagnia

Mvula Sungani Physical Dance Lab è una compagnia eclettica di estrazione contemporanea, dalla personalissima tecnica in cui solide basi classiche si uniscono alla ricerca contemporanea per sublimarsi nelle tecniche circensi. Si alterna tra grandi e prestigiosi teatri come La Fenice di Venezia, il Petruzzelli di Bari e l’Opera di Roma e importanti produzioni televisive di Rai1 come Una notte per Caruso e il Capodanno dal Gran Teatro la Fenice di Venezia.

Nel suo organico vanta la presenza stabile dell’étoile Emanuela Bianchini.

I solisti della Compagnia arricchiscono le loro esperienze e tecniche grazie alle molte étoiles ospiti delle produzioni, come Micha Van Hoecke, Denys Ganio, Luciana Savignano, Raffaele Paganini, Isabelle Ciaravola, Giuseppe Picone, Alessio Carbone e Amilcar Moret Gonzalez.

Effettua tournée in tutta Europa e Stati Uniti. Annovera numerose collaborazioni e coproduzioni con importanti festival e teatri quali Taormina Arte, Vignale Danza e il Teatro Comunale di Modena. Nelle proprie produzioni vanta la partecipazione di Enzo Gragnaniello, Marlene Kuntz, Elena Ledda e Mauro Palmas; sempre in campo musicale collabora con artisti quali Ron, Fiorella Mannoia, Mango e Neffa.

