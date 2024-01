Il Tenente colonnello Gianni Uras è il nuovo dirigente del Settore Polizia locale del Comune di Oristano

Il Sindaco Massimiliano Sanna questa mattina ha firmato di decreto che attribuisce a Uras l’incarico di direzione del settore.

Giovanni Nicola Uras è nato a Oristano l’8 marzo del 1969. Ha una laurea in Lettere moderne e una in Servizi giuridici per le imprese. È in servizio al Comune di Oristano dal 2001 e dal 2022 è al Comando della Polizia locale. Arriva al nuovo ruolo dopo aver superato una selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico dirigenziale per un periodo di 3 anni.