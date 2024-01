“Il martedì di SDR”: il 9 gennaio riflettori puntati sul diritto alla salute dei più piccoli

, con particolare riferimento alla realtà della oncoematologia dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari e alle problematiche connesse all’assenza in Sardegna della rianimazione pediatrica, sarà il tema al centro dell’attenzione in occasione di “Salvaguardia della salute e qualità della vita dei/delle minori“, incontronell’ambito degli appuntamenti de “Il Martedì di SDR”.

Ospiti dell’iniziativa, nella saletta di via Machiavelli 120/A, saranno Carla Puligheddu (Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza) e Francesca Ziccheddu (presidente dell’ASGOP, Associazione Sarda Genitori Oncoematologia Pediatrica).

Promosso dall’associazione culturale “Socialismo Diritti Riforme ODV”, l’appuntamento rientra in un progetto ad ampio spettro che mira a rafforzare le competenze di chi svolge attività di volontariato e a favorire la creazione di una rete di collaborazione tra associazioni.

“Il trasferimento del reparto di oncoematologia pediatrica del Microcitemico e del Centro Trapianti al Brotzu – osserva Paola Melis, presidente di Socialismo Diritti Riforme ODV – dovrebbe aver dato avvio, proprio in questi giorni, dopo tre anni di costati richieste, a una svolta per le cure delle bambine e i bambini.

L’incontro sarà quindi utile per capire lo stato dell’arte ma anche per conoscere meglio la realtà della sanità dei minori. Resta ancora del tutto insoluto il problema concernente la rianimazione pediatrica: la questione deve essere affrontata e risolta al più presto, per dare risposte alle emergenze ed evitare il ricorso a trasferimenti in elicottero verso la Penisola”.

