Il Cagliari proverà a sbancare lo ‘Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare’. Ecco le quote dei traders nel match salvezza che vede opposti i sardi al Lecce

Torino, 5 gennaio 2024 – Cruciale sfida salvezza tra Lecce e Cagliari che apre il 2024 in Serie A delle due squadre e chiude il girone di andata. Alla sfida dello ‘Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare’ i salentini ci arrivano decisamente meglio dall’alto dei loro 20 punti in classifica. I sardi, che hanno già esordito quest’anno nel match di Coppa Italia perso con il Milan, sono in piena zona retrocessione con 14 punti. Si preannuncia una sfida equilibrata con i giallorossi che arrivano da due sconfitte consecutive e che se vogliono continuare a navigare in acque sicure devono vincere partite di questo tipo. Per gli uomini di Claudio Ranieri è invece una buona occasione per togliersi dagli ultimi tre posti e raccogliere punti contro una diretta concorrente. In Serie A il Cagliari non vince però da tre partite. Il Lecce ha finora stupito con il suo gioco sfrontato, ma i rossoblù hanno fin qui dimostrato di non mollare mai e di saper raggiungere l’obiettivo grosso anche dopo il novantesimo.

In questo momento i bookmakers danno come favorita, per la vittoria del match, la squadra allenata da Roberto D’Aversa.

I traders vedono un successo a tinte giallorosse – Chiudere il girone di andata con 23 punti sarebbe un bottino eccezionale per i salentini, ma i sardi non possono fare sconti: non è certamente questa la partita dove farsi sorprendere dagli avversari. Una vittoria del Lecce è quotata da Betclic a 2.23, un pareggio a 3.28 ed un successo del Cagliari a 3.37. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 2.20, mentre l’Under 2.5 a 1.65.

Nel 2019 si assistette ad un pirotecnico 2-2 – L’ultimo precedente in Serie A tra Lecce e Cagliari risale alla stagione 2019/20 e in quel caso terminò con uno spettacolare 2-2. La ripetizione esatta di quel risultato è quotata da Betclic a 19.00. Le ipotesi considerate più probabili sono l’1-1 finale, che Betclic quota a 6.80, e l’1-0 in favore dei salentini che Betclic quota a 7.60 (Sisal lo quota a 7.00). Lo 0-1 sardo è quotato da Betclic a 9.80.

I sardi puntano su Pavoletti-Petagna? Attenzione a Krstovic – Il Lecce in attacco è pronto ad affidarsi alla collaudata coppia formata da Nikola Krstovic e Gabriel Strefezza. Una rete del montenegrino è quotata da Betclic a 2.65, una dell’italo-brasiliano a 3.50. Nel Cagliari è ancora da valutare Gianluca Lapadula, in attacco sicuro di un posto dovrebbe essere Leonardo Pavoletti un cui gol è quotato da Betclic a 3.50. Attenzione dunque anche ad Andrea Petagna una cui rete è quotata da Betclic a 3.95.