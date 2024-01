Il Cagliari cerca tre punti salvezza nel ricordo di Gigi Riva.

Ecco le quote dei traders sul match dei sardi contro il Torino all’Unipol Domus

Torino, 26 gennaio 2024 – Non sarà una partita come le altre per il Cagliari. L’improvvisa scomparsa di Gigi Riva ha lasciato una ferita aperta enorme a tutto il popolo sardo. I rossoblù dovranno però scendere in campo contro il Torino con un solo obiettivo in testa: i tre punti. Dopo la sconfitta bruciante di Frosinone, gli uomini di Claudio Ranieri hanno bisogno di ritrovare subito punti salvezza. I sardi mantengono un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto occupato al momento dall’Hellas Verona. All’Unipol Domus arriva un Torino che attualmente occupa il decimo posto. I granata si trovano nel limbo della metà classifica e per fuggirne devono trovare i tre punti con maggiore regolarità. Gli uomini di Ivan Juric possono continuare a sognare l’Europa, ma è ora di dare una sterzata alla stagione. Quello che è sicuro è che all’Unipol Domus i tifosi cagliaritani prepareranno una coreografia memorabile per onorare la memoria di ‘Rombo di Tuono’. Per i giocatori in campo sarà un ulteriore stimolo per fare bene.

Per i bookmakers sono gli uomini di Ivan Juric a partire con il favore dei pronostici per la vittoria del match.

La vittoria del Cagliari è considerata l’ipotesi meno probabile – La salvezza del Cagliari passa anche da questa partita, ma il Torino vuole fare il colpaccio per mantenere la parte sinistra della classifica. Una vittoria dei sardi è quotata da Betclic a 3.47, un pareggio a 3.15 e un successo dei granata a 2.25 (per Sisal a 2.20). L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 2.41, mentre l’Under 2.5 a 1.55.

Potrebbe essere ancora 1-1? – L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 6 dicembre 2021 quando in terra sarda finì 1-1. La ripetizione esatta di quel risultato è considerata anche l’ipotesi più probabile attualmente ed è quotata da Betclic a 6.60. Lo 0-1 ospite è quotato da Betclic a 7.00. Un successo per 1-0 invece del Cagliari è quotato da Betclic a 9.20.

Torna Lapadula dal primo minuto? – A disposizione di Claudio Ranieri tornerà Gianluca Lapadula, reduce anche dalla convocazione con la nazionale peruviana. Un suo gol è quotato da Betclic a 3.10. Una rete di Leonardo Pavoletti è invece quotata da Betclic a 3.50. Contro il Frosinone, il gol dell’illusorio 0-1 lo ha segnato Ibrahim Sulemana. Un’altra sua realizzazione è quotata da Betclic a 8.70. Il Torino si affiderà al suo uomo di punta: Duvan Zapata. Un gol del colombiano è quotato da Betclic a 2.65. La stessa quota è stata stimata da Betclic per una rete di Antonio Sanabria.