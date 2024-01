Il 6 gennaio arrivano la befana e i Supereroi Acrobatici a Telti

Telti ore 15,00

Chiesa di Santa Vittoria

Il 6 gennaio arrivano la befana e i Supereroi Acrobatici

Il 6 gennaio alle ore 15,00 presso la Chiesa di Santa Vittoria a Telti, arrivano la Befana e i Super Eroi Acrobatici. Un pomeriggio evento dedicato ai bambini ma anche ai più grandi . Una giornata spensierata da vivere con il naso all’insù, mentre i super eroi si muovono scaltri su pareti e pendii. Alle 17,00 i locali del della Biblioteca comunale ospiteranno un dolcissimo laboratorio di biscotti di pasta frolla per i più piccoli, e presso il cortile del museo, tempo permettendo, esposizione di prodotti agroalimentari.

Il pomeriggio sarà occasione utile per una raccolta fondi a favore del reparto di Neuropsichiatria del Microcitemico di Cagliari. Sarà la giornata della generosità e della leggerezza , grazie alla presenza dei super eroi acrobatici dell’associazione SEA “SuperEroiAcrobatici ODV ETS”, l’associazione senza fini di lucro nata allo scopo di portare un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati negli ospedali italiani.

SEA i Super eroi Acrobatici

Tutto è iniziato nel 2016, quando un gruppo di operai di EdiliziAcrobatica ha indossato per la prima volta i costumi da Supereroe e,calandosi dal tetto di un nosocomio, ha riempito di stupore gli occhi dei bambini che assistevano increduli dalle loro stanze all’arrivo di Spiderman, Ironman, Hulk, Superman, Batman e Capitan America. La fortissima emozione di quel giorno ha fatto sì che, in breve tempo, si potessero organizzare altre calate di Supereroi in ogni ospedale italiano che ne facesse richiesta.

Tutto, sempre, a titolo gratuito e assolutamente volontario, per il semplice e sincero piacere che si prova nel vedere lo sguardo di un bambino illuminarsi di gioia e leggere sulle labbra dei suoi genitori quel grazie silenzioso per l’attimo di spensieratezza condiviso. In questi anni i Supereroi hanno partecipato ad un numero incalcolabile di eventi per bambini, dal Nord al Sud dell’Italia:

“Quello che desideriamo trasmettere con forza è un messaggio di incoraggiamento e di speranza ai bambini e alle loro famiglie – racconta Anna Marras, presidente della SEA, “perché per noi ogni bambino che lotta contro la malattia è un supereroe, a prescindere dall’esito che avrà la sua battaglia. Il nostro compito è solo quello di ricordarglielo per un momento, alleggerendo il peso che porta sulle spalle”.

L’appuntamento di Telti è organizzato dalla ProLoco cittadina, dall’Assocazione Raikes, da Avis e dal Comune di Telti.

www.supereroiacrobatici.com