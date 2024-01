Home Restaurant Hotel annuncia: ogni lunedì una copertina a settimana per il 2024

Iniziamo già da questo 1 gennaio 2024, offrendo un’occasione per dare il benvenuto al nuovo anno e lanciare un appello alla community.

Con l’inizio del nuovo anno, la Home Restaurant Hotel si prepara a sorprendere la sua community con un’innovativa iniziativa settimanale: la pubblicazione di copertine dedicate a eventi importanti nel settore Home Restaurant. Queste 48 copertine inedite saranno rilasciate ogni lunedì.

Benvenuto al 2024: Appello alla Firma della Petizione su Change.org

Il CEO Gaetano Campolo sottolinea l’importanza di iniziare il 2024 con energia positiva, accogliendo tutti gli Home Restaurant e la vasta community. Ogni copertina conterrà non solo eventi significativi del settore, ma anche un appello continuo alla firma e alla diffusione della petizione presente su Change.org. L’obiettivo è raggiungere un numero sempre maggiore di firme per sostenere la causa e promuovere la regolamentazione del settore Home Restaurant.

Possibile Tour di Raccolta Firme nei Mesi a Venire

Campolo non esclude la possibilità di un tour di raccolta firme in piazza nelle città in cui sono presenti Home Restaurant, previsto per maggio 2024. Questo evento rappresenterebbe un modo tangibile per chiudere ufficialmente la petizione che, su Change.org, ha già raccolto quasi 1000 firme. Un’opportunità per coinvolgere attivamente la community e diffondere la consapevolezza sulla regolamentazione necessaria del settore.

Libro “Home Restaurant: Una Storia Vera dal 2015” in Arrivo a Marzo

A partire da marzo, sarà disponibile il libro “Home Restaurant: Una Storia Vera dal 2015”. I proventi del libro saranno destinati alla promozione finale della petizione, un ulteriore passo avanti nella lotta per ottenere riconoscimento e regolamentazione per il settore Home Restaurant.

Ringraziamenti e Auguri di Buon Anno

Gaetano Campolo conclude augurando un felice anno a tutta la community, esprimendo gratitudine verso le migliaia di persone in tutta Italia che da anni sostengono il progetto della Home Restaurant Hotel. Grazie a questo supporto, il progetto si è sviluppato e cresciuto, diventando oggi una realtà presente in oltre 300 città con più di 1000 Home Restaurant regolarmente comunicati in Questura. Un augurio di successo e prosperità per il 2024, un anno che si preannuncia ricco di iniziative ed evoluzioni per il settore Home Restaurant