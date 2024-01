Giovanni Mellino eletto Vicepresidenza pensionati ANAP

ANAP Confartigianato Sardegna, Pensionati artigiani. Giovanni Mellino eletto Vicepresidenza nazionale pensionati

PENSIONATI ARTIGIANI – Giovanni Antonio Mellino eletto VicePresidenteNazionale dell’ANAP, il Sindacato dei Pensionati di Confartigianatocon quasi mezzo milione di associati. Mellino: “Continuare il dialogoe il confronto con la Politica e le Istituzioni: tutti siamo chiamatia chiedere risposte e risolvere problemi della terza età”.

————————————————————————————-

Giovanni Antonio Mellino, 70enne ex autotrasportatore di Olbia nato a

Nule, è stato eletto VicePresidente di ANAP Confartigianato Sardegna,

l’Associazione Nazionale degli Anziani e dei Pensionati di

Confartigianato, sindacato degli artigiani in pensione con quasi mezzo

milione di soci. Lo ha eletto all’unanimità l’Assemblea Nazionale dei

delegati regionali, riunita in plenaria a Roma, che ha provveduto

anche al rinnovo della Giunta Esecutiva.

Mellino, da poco eletto Presidente Regionale dei Pensionati di

Confartigianato Sardegna, ai vertici nazionali dell’Associazione

Artigiana da oltre 40 anni e più volte VicePresidente Nazionale di

Confartigianato Trasporti, lavorerà insieme al confermato Presidente

Nazionale Guido Celaschi.

Le congratulazioni per il nuovo incarico sono arrivate dalla Giunta

Regionale di ANAP Sardegna, dal Presidente di Confartigianato

Sardegna, Fabio Mereu, insieme alla Giunta regionale e al Segretario

Regionale Daniele Serra.

Per l’ex autotrasportatore “con una marcia in più”, un nuovo stimolo

ad andare avanti nel lavoro già intrapreso sin dagli anni ’70, per

rivendicare di fronte a Politica, Istituzioni e Pubblica

Amministrazione, le richieste e le problematiche degli

autotrasportatori in difesa dei valori dell’artigianato e delle

piccole imprese.

Le dichiarazioni

“Da vice presidente nazionale avrò ancor di più la possibilità di

continuare il dialogo con le Istituzioni e con tutto il sistema

Confartigianato – afferma Giovanni Mellino – e questo nuovo incarico

lo leggo come un riconoscimento per l’eccellente lavoro che negli anni

ha fatto l’intera Sardegna”. “La VicePresidenza – prosegue Mellino –

mi darà, soprattutto, la possibilità di rappresentare non solo l’Isola

ma tutte le regioni, soprattutto quelle del Mezzogiorno che soffrono

di più. Io non ho mai mollato e questo è un nuovo tassello del buon

fare, del buon lavoro di squadra che ci vede impegnati giorno dopo

giorno”.

“Continueremo sulla linea tracciata dai colleghi negli anni

passati quindi sulle linee guida che indirizzano, da sempre, le azioni

politico-sindacali di ANAP in tutta Italia – prosegue l’ex

autotrasportatore gallurese – come la sicurezza per le persone

anziane, la sanità pubblica e, in particolare, il problema dei tempi

di attesa per le visite e gli esami senza dimenticare l’assistenza

agli anziani e l’aumento dei costi delle RSA, il rapporto con i medici

di medicina generale e l’alfabetizzazione digitale. Sono questi alcuni

dei temi a noi cari sui quali continueremo ad impegnarci, dialogando

con le istituzioni e con le altre organizzazioni collegate al CUPLA”.

“E continueremo anche avendo sempre ben presenti le parole del

Presidente della Repubblica, Mattarella – continua Mellino – che

dicono “Affermare i diritti significa ascoltare gli anziani.

Preoccupati di pesare sulle loro famiglie; mentre il sistema

assistenziale fatica a dar loro aiuto. Si ha sempre bisogno della

saggezza e dell’esperienza. E di manifestare rispetto e riconoscenza

per le generazioni precedenti. Che, con il lavoro e l’impegno, hanno

contribuito alla crescita dell’Italia”. E su queste frasi che dobbiamo

costruire il lavoro di questo mandato”. “Tutti siamo chiamati a

chiedere risposte e risolvere problemi – conclude il neo

VicePresidente Nazionale – il nostro impegno pertanto va in questa

direzione. Senza dimenticare che per contare di più, dobbiamo

crescere. Per questo, il mio impegno sarà anche quello affinché

aumenti il numero dei pensionati ANAP, che potranno trovare nella

nostra Associazione e nei Servizi di Confartigianato qualcuno che li

affianca e facilita la vita”.

Per altre notizie clicca qui