Gigi Riva, il ricordo di Falcao: “Il salto nel gol di Italia Brasile ‘70, indimenticabile”

(Adnkronos) – "Non ho conosciuto Gigi Riva personalmente, ma ricordo molto bene la sua incredibile capacità da giocatore. Ricordo il gol che l'Italia fece al Brasile nel 1970 (nella storica finale dei Mondiali in cui il Brasile vinse sull'Italia 4-1, ndr). Non ricordo chi fece il gol (Boninsegna, ndr), ma ho invece impresso nella mente molto bene che lui saltò per permettere al compagno di fare gol, fu una cosa incredibile". E' l'esclusivo ricordo che dal Brasile Paulo Roberto Falcao regala all'Adnkronos, commentando la morte di Gigi Riva. "È stato un grande del calcio italiano di tutti i tempi -dice il campione brasiliano- Mi hanno sempre parlato tutti della sua serietà, anche come persona". Calcisticamente "era un attaccante che aveva molta capacità di fare dei gol, un centravanti che si spostava parecchio sulla parte sinistra del campo", aggiunge Falcao. Che dedica infine un pensiero ai familiari di 'Rombo di Tuono': "Voglio fare un saluto speciale alla famiglia, che sta sicuramente attraversando un momento molto doloroso".