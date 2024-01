Giagoni, Areus basta attese, si mantengano gli impegni presi per le postazioni del 118 carenti!

Il Deputato Dario Giagoni (Lega) torna, dopo un anno, sulla riorganizzazione territoriale del 118.

Roma, 20 gennaio 2024- A quasi un anno esatto dalla denuncia, inerente la riorganizzazione territoriale del 118, il Deputato Dario Giagoni torna all’attacco e chiede nuovamente interventi definitivi e tempistiche finalmente certe. “Lo scorso anno il problema che si poneva alla nostra attenzione era quello di una mappatura delle postazioni 118 che non teneva conto delle reali esigenze dell’utenza o delle peculiarità territoriale dei nostri centri, che non possono essere studiati solo sulla mappa ma conosciuti realmente con tutte le difficoltà e le criticità che entrano a far parte del quotidiano. – commenta il leghista che non le manda a dire alla DG di Areus – Risolto tale problema ci troviamo a distanza di più di un anno a chiedere di rendere operativo quanto deliberato. Un tempo decisamente eccessivo e lungo se si pensa che in ballo sono le vite e la salute dei nostri cittadini. Tutti noi siamo pienamente consapevoli delle lungaggini burocratiche e amministrative che attanagliano il sistema delle Pubbliche Amministrazioni, ma questo non può essere addossato sulle spalle di tutti quei cittadini onesti che meritano lo stesso livello di assistenza a prescindere dalla loro residenza! Chiedo, pertanto, nuovamente e pubblicamente che si proceda con lo stanziamento delle risorse necessarie per rendere attuativo il piano così come approvato. L’attesa – prosegue Giagoni – direi che è stata sin troppo lunga e la soluzione è doverosa oggi per tutti gli abitanti di Santa Teresa Gallura, solo per citarne una, e tutti quei centri orfani di un servizio fondamentale. Quando c’è di mezzo il benessere del popolo sardo non possiamo fare sconti a nessuno, non esistono colori politici ma solo l’impegno a mantenere la parola spesa!”