Le Fiamme Gialle di Cagliari hanno organizzato l’evento “La Befana del finanziere”. Un’esperienza che ha regalato sorrisi ai figli sino a dieci anni delle Fiamme Gialle sarde ed alle loro famiglie.

Gdf Cagliari: “La befana del finanziere”, un legame tra famiglia e impegno professionale

Lo spirito delle festività che si vanno a concludere e un’atmosfera coinvolgente e gioiosa ha animato il pomeriggio del 6 gennaio u.s. delle Fiamme Gialle di Cagliari con l’evento “La Befana del finanziere”. Un’esperienza singolare, che ha regalato gioia e sorrisi ai figli sino a dieci anni delle Fiamme Gialle sarde ed alle loro famiglie, resa possibile grazie al sostegno del Fondo di Assistenza per i Finanzieri.

All’interno dell’oratorio della Parrocchia di San Giuseppe a Cagliari, alla presenza di oltre un centinaio di persone, una compagnia teatrale ha messo in scena lo spettacolo “C’erano una volta…Santa Lucia e la Befana” offrendo un mix di divertimento e messaggi positivi. L’energia degli attori ha reso la serata indimenticabile per i piccini e i più grandi, trasformando il palcoscenico in un mondo incantato di emozioni. Il momento clou poi è arrivato con la distribuzione dei doni, un gesto affettuoso che ha illuminato gli occhi dei bambini.

Il Comandante Regionale Sardegna, portando i suoi saluti ai ragazzi e alle famiglie presenti, ha sottolineato il valore dell’iniziativa come occasione per concludere insieme le festività e rinforzare il legame tra le Fiamme Gialle del territorio. Concepita all’interno della grande famiglia dei Finanzieri, l’iniziativa rappresenta un contesto educativo e sociale non solo per la crescita dei bambini, ma anche un ponte tra l’impegno professionale e il calore familiare, perché dietro ogni donna e uomo in “uniforme” ci sono storie, emozioni e un forte senso di appartenenza fra chi quotidianamente è chiamato al raggiungimento della tutela della legalità.

Analoghe iniziative sono state realizzate anche nelle sedi dei Comandi Provinciali del Corpo di Nuoro, Oristano e Sassari.