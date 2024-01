Gal Barigadu Guilcer

Gal Barigadu Guilcer – Pubblicato un nuovo bando dedicato alle imprese non agricole per migliorare l’offerta turistica del territorio

Ghilarza. Dopo il successo della prima edizione è stata pubblicata giovedì 18 gennaio dal GAL Barigadu Guilcer la seconda edizione del bando di finanziamento Mis.19.2.6.4.1.2.2 “VIVI BARGUI tra ecoturismo e innovazione: rafforzamento e diversificazione delle imprese extra-agricole come chiave per una nuova competitività”. Dedicato a imprese che operano nel territorio delle due Unioni dei Comuni del Barigadu e del Guilcer.

Il bando andrà a finanziare: le aziende extra-agricole che già operano nel settore turistico; consentendo alle imprese di richiedere un finanziamento in conto capitale per un massimo di 70 mila euro con co-finanziamento da parte del beneficiario pari al 30% del valore dell’investimento.

Saranno finanziabili investimenti infrastrutturali, come ristrutturazioni e adeguamenti; investimenti materiali come l’acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi e investimenti immateriali per lo sviluppo, ad esempio, di siti web o l’acquisto di software finalizzati alla divulgazione e potenziamento dell’offerta turistica.

Il totale dei fondi a disposizione è di 210 mila euro finanziati a valere sulle risorse della sottomisura 19.2 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2022.

“Con questo bando del GAL Barigadu Guilcer, vogliamo incoraggiare le realtà imprenditoriali presenti nel nostro territorio ricco di attrattori naturali, archeologici e culturali e favorire la creazione di una rete di servizi che traducano le enormi potenzialità turistiche inespresse del nostro territorio, in concrete occasioni di sviluppo economico locale” spiega il Presidente del GAL Pietro Arca.

Il bando e i documenti utili per la domanda di sostegno sono disponibili sul sito istituzionale del GAL Barigadu Guilcer, le domande potranno essere caricate sul portale SIAN sino al 29 febbraio 2024.

Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile:

· recarsi presso lo sportello informativo del GAL, presso la nostra sede a Ghilarza, nelle giornate di apertura (martedì e venerdì dalle 10 alle 13 e mercoledì dalla 15.30 alle 17)

· inviare una mail all’indirizzo: [email protected]

· contattare telefonicamente il GAL (nelle giornate di sportello) al numero 0785 388798