Franco (Municipio Roma VI), ‘in nostro territorio passati da 49 denunce a 103’

"Il Municipio Roma VI è l'unico in tutta la Capitale a non avere un Centro antiviolenza gestito dal Dipartimento servizi sociali. Quindi, l'Università dà un grande aiuto al nostro territorio, che registra più casi di tutti. Un Municipio che nel 2022 aveva registrato solo 49 denunce, mentre nel 2023 è passato a oltre 103. Credo che ci sia veramente bisogno di queste strutture a supporto dei cittadini che vivono in questo territorio". Così il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco, ieri pomeriggio a margine del primo anniversario di vita del Cav, il Centro antiviolenza presente nella facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Tor Vergata.