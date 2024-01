Fascas, cossitos e caretas

Fascas, cossitos e caretas. A Thiesi la mostra sull’abbigliamento del neonato dal 1886 al 1960 organizzata dalla Pro Loco.

“Sa domo de Don Zusepinu” – antica dimora nobiliare dei Garau – sarà aperta questa settimana dalle 17 alle 18.30 e sabato 13 gennaio per “Rochitas in festa” dalle 11 alle 18

La Pro Loco di Thiesi ritorna a “Sa domo de Don Zusepinu”, l’antica dimora nobiliare dei Garau di via Vittorio Emanuele 17, con una sua nuova mostra.

L’appuntamento (con ingresso da via Sulis) è per tutta questa settimana e soprattutto per sabato 13 gennaio, durante la giornata della manifestazione culturale ed enogastronomica “Rochitas in festa” promossa dall’amministrazione comunale.

Questa volta i protagonisti saranno le piccole creature di un tempo, o meglio, i loro vestitini. “Fascas, cossitos e caretas”, questo il titolo dell’esposizione relativa, appunto, all’abbigliamento del neonato dal 1886 al 1960.

Un arco temporale di circa quindici lustri che sarà raccontato in ordine cronologico attraverso camiciole, fasce, copertine, panni, cuffiette, piccoli bustini, mantelle da battesimo e altri pezzi di pregiato valore culturale e storico circondati da arredi e suppellettili d’epoca.

«La mostra – affermano i componenti della Pro Loco thiesina – vuole evidenziare anche l’abilità, la pazienza e le competenze delle ricamatrici di professione o di quelle donne che provvedevano da sole al confezionamento di abitini per un giorno importante o per la quotidianità».

La mostra è stata aperta al pubblico dal 17 dicembre in orario pomeridiano (questa settimana dalle 17 alle 18.30) con numerosi visitatori accorsi ad ammirare questi pezzi dei bambini di fine 800 e dei primi 60 anni del secolo scorso.

Tale successo ha spinto i promotori a indicare nella data di “Rochitas” una nuova sessione di visite guidate, dalle 11 del mattino, con gli esperti del settore intenti ad accompagnare quanti accorreranno ad apprezzare l’arte di un tempo.

Di più, sempre sabato 13, nella cucina della casa, alcune donne mostreranno la preparazione della pasta dei giorni di festa, ossia “sos macarrones a ferritu”.

L’iniziativa si inserisce a pieno titolo negli obiettivi della Pro Loco che a Thiesi svolge un’importante funzione di recupero del patrimonio culturale, linguistico, naturale, paesaggistico e monumentale locale attraverso una serie di pubblicazioni e attività.

Attività ben racchiuse nel sito sabertula.it, ossia una bisaccia multimediale nata dall’esigenza di mostrare e mettere a disposizione di chiunque un archivio di immagini, testi, video e ricerche.

La mostra “Fascas, cossitos e caretas” è la quarta esposizione che la Pro Loco (il cui attuale gruppo nasce nel 2002) organizza in “Sa domo de Don Zusepinu”.

L’appuntamento rinnovato è quindi per questa settimana dalle 17 alle 18.30 e per sabato 13 gennaio, con ingresso da via Sulis, dalle 11 alle 18.