Eventi esclusivi al Frontemare Rimini

Frontemare Rimini: 12/01 TOP Club Show Dinner Clubbing Night con LeleSarallo e Eleonora Rossi, 13/01 Sound Explosion, 14/01 Apericena Latino

Il 2024 è iniziato tra musica, divertimento e ottimi piatti da gustare

con gli amici. Nel weekend che inizia venerdì 12 e si conclude domenica

14 gennaio 2024 Frontemare Rimini propone ben 3 appuntamenti, tutti da

vivere.

Venerdì 12 gennaio la festa è TOP Club Show Dinner. Questo venerdì

in collaborazione con Clubbing, App creata per scoprire e vivere la

nightlife italiana.

La serata inizia con una coinvolgente cena spettacolo alle ore 21.00,

animata dalle da Lele Sarallo ed Eleonora Rossi. Lele è speaker di

Radio Roma e noto vocalist delle principali discoteche del Lazio e non

solo, Eleonora in arte La Reds è showgirl, ballerina ed attrice

(protagonista in spot televisivi e show nazionali).

Quest’ultima è capace di far scatenare ogni pubblico, con la sua carica

e la sua energia.

A partire dalle 23.30, il palcoscenico si illumina con il DjSet di Max

Monti, Gianni Morri e Francis P., artisti simbolo del divertimento in

Italia che condivideranno la loro eccellenza musicale con il pubblico.

Sabato 13 Gennaio 2024 al Frontemare Rimini il party è “Sound

Explosion”. Tutto inizia con una cena o buffet o servita a base di carne

o pesce a scelta del cliente (il menu’ cambia ogni weekend), dalle

20.30, seguita da un concerto live della band Absolute5 alle 22.30.

La serata prosegue con il ritmo travolgente dei dj Fabrizio Fratta,

Giovanni Lombardo, Giuseppe Mesce. Alla voce c’è invece Davide

Cecchini.

Nel privé Gianni Parrini, dj che regalerà un set indimenticabile,

riportando i presenti indietro negli anni ’90 con la sua esperienza

musicale unica.

Domenica 14 Gennaio gli amanti della salsa sono invitati a vivere

un’esperienza unica: l’Apericena Latino del Frontemare.

A partire dalle 19:00 buffet delizioso e drink incluso al costo di soli

15€ prepareranno il palato per una notte di puro divertimento. Alle

21:00 il dj Mauro Catalini salirà in console regalando agli ospiti un

mix irresistibile di ritmo e passione che li farà ballare fino a notte

fonda.

Ristorante & Musica Frontemare.

Viale Principe di Piemonte 30, Rimini.

+39 0541478542

www.frontemarerimini.com [1] [email protected]

Frontemare, il Regno del Divertimento a Rimini, offre un’esperienza

unica. Situato in posizione privilegiata di fronte al mare della

Riviera, il locale si presta perfettamente per Dinner party, serate a

tema, concerti live e djset.

Aperto ogni Venerdì, Sabato e Domenica, Frontemare ha ideato tre serate

per accontentare gli appassionati di ogni genere musicale. Dal TOP Club

del Venerdì, lo Show Dinner più elegante della Riviera, ai

coinvolgenti Concerti Live delle migliori Band il Sabato, fino ad

arrivare all’atmosfera vibrante dell’Apericena Latina della Domenica

sera. Inoltre il locale è predisposto all’organizzazione di cene

aziendali, compleanni ed eventi privati.

Link

http://www.frontemarerimini.com