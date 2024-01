Esclusiva, Loveth Omoruyi

Esclusiva, Loveth Omoruyi: “Coppa Cev torneo prestigioso, ce la metteremo tutta. Felice del mio gioco e della mia squadra”.

La redazione della testata sportiva News.Superscommesse.it ha raggiunto in esclusiva Loveth Omoruyi, schiacciatrice della Nazionale italiana di volley e della Fenera Chieri ’76, squadra del campionato volley di A1, alla vigilia dei quarti di finale di Coppa Cev contro il Volero Le Cannet.

Nell’intervista, Omoruyi racconta le sensazioni pre-match e il percorso della squadra fino a questo punto della stagione.

Chieri, dopo un inizio durante il quale ha dovuto trovare il giusto assetto, si sta confermando come una delle big del campionato di A1. Come vedi la squadra?

“Sì siamo molto contente, anche perchè stiamo facendo allenamenti intensi, e i risultati si vedono.

Sono davvero soddisfatta della nostra realtà, ci siamo comportate bene anche contro squadre di prima fascia.

La cosa importante, però, che ci tengo a sottolineare è che dobbiamo concentrarci su noi stesse.

Quando in campo ci soffermiamo sulle cose che sappiamo fare, possiamo mettere in difficoltà chiunque”.

In Coppa Cev una partita importantissima in Francia. Quali sono le emozioni?

“Sì, questa sera sarà una partita importante contro una squadra francese, il Volero Le Cannet, in un torneo che non è il campionato ma che è davvero prestigioso.

Ci teniamo tantissimo alla Coppa Cev e metteremo tutta la grinta necessaria per farci trovare pronte all’appuntamento”.

Avete anche raggiunto il traguardo importantissimo della Final Four di Coppa Italia battendo fuori casa Novara, ve lo aspettavate?

“Forse non ce lo aspettavamo, però negli scontri diretti dipende molto da quello che le squadre mettono in campo in quel momento.

Noi ci siamo fatte trovare pronte e sono stata davvero contenta”.

Soddisfatta della tua stagione?

“Sono felice soprattutto per come sto giocando in questo periodo, spero di continuare così”.