Dopo le denunce dell’IdD… per largo Sperlonga interviene l’Asl e fa ripulire la zona dai rifiuti. Il movimento Italia dei Diritti presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro è stato determinante con le sue segnalazioni per la risoluzione di un annoso problema che si era creato nella piazza del XV Municipio di Roma per la presenza di numerosi rifiuti abbandonati in terra, le denunce sono state raccolte dall’Asl Roma 1 che ha intimata l’Ama a intervenire.

Roma 29 gennaio 2024: ” Alla fine ci siamo riusciti a far ripulire largo Sperlonga dai rifiuti”. Con queste parole Carlo Spinelli Segretario Provinciale romano e responsabile per la Politica Interna del movimento Italia dei Diritti introduce gli aggiornamenti relativi alla situazione di largo Sperlonga e dei rifiuti che occupavano l’area.

“Dopo le numerose segnalazioni da parte del nostro movimento attraverso la responsabile per il XV Municipio di Roma Chiara Granello – ci dice ancora Spinelli – è intervenuta la Asl Roma 1 Dipartimento di Prevenzione U.O.C. che con una lettera del 9 gennaio prot. 3777 che prendeva come riferimento la nostra Pec del 24 novembre 2023, sollecitava l’Ama a un intervento urgente di bonifica dell’area ricoperta dai rifiuti in largo Sperlonga perchè, come da noi prospettato, la situazione in essere rappresentava un potenziale pericolo per la salute pubblica.

L’auspicio è che, attraverso le foto trappole installate da come ci è stato riferito nella zona, possano fare da deterrente all’abbandono dei rifiuti e possano portare all’individuazione dei trasgressori affinché possano essere sanzionati. +

Ancora una volta l’apporto dell’Italia dei Diritti è stato determinante per la risoluzione di un problema che si protraeva da mesi, un successo che ci stimola ancor di più – conclude Spinelli – a continuare nel nostro lavoro sul territorio grazie ai numerosi consiglieri ombra del movimento che sono presenti sul territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale”.