Dopo il futuro film documentario a Borore

Dopo quasi cinquant’anni di presenza industriale i paesi che siaffacciano nella media valle del Tirso fanno i conti con il vuotolasciato dal polo petrolchimico e dal fallimento del polo tessile diOttana, Macomer, Siniscola e il contratto d’area di Bolotana. Anche aBorore come in tutto il territorio del Marghine gli effetti della crisiindustriale si sono fatti sentire lasciando i concittadini in balia diiniziative spesso inutili che hanno accentuato la sofferenza. Durante ildibattito si discuterà su quali strategie di sviluppo occorreindividuare per impedire che molti giovani possano emigrare e nonripetere più errori come quello di una industrializzazione forzata.