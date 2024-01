Dizione e tecnica vocale: iscrizioni aperte al percorso da 20 ore organizzato dalle Acli provinciali

Iscrizioni aperte per il percorso organizzato dalle Acli provinciali della durata di 20 ore. Le dieci lezioni da due ore saranno avviate a partire da febbraio, non appena sarà completata la classe e si terranno il lunedì e il venerdì dalle 17 alle 19.

L’arte del parlar bene non è esclusiva di speaker o doppiatori. La dizione è uno strumento potente, indispensabile in tutti gli ambiti in cui si deve comunicare, in special modo in ambito lavorativo. Per questo le Acli provinciali di Cagliari hanno deciso di organizzare un corso su Dizione e tecnica vocale della durata di 20 ore.

I dieci incontri laboratoriali si terranno a Cagliari a partire da febbraio, nella sede di viale Marconi 4, il lunedì e il venerdì dalle 17 alle 19. Nella prima ora di ciascun incontro si affronteranno prioritariamente le tematiche più pertinenti alla didattica e alla tecnica mentre, nella seconda, si effettueranno esercizi (anche personalizzati a seconda della necessità) per la messa in pratica di quanto fino a quel momento affrontato e su aspetti di carattere generale relativi alla comunicazione (non solo verbale) e alla tecnica con cui poter gestire al meglio la lettura di un qualsiasi testo scritto o la “recitazione e interpretazione” di un brano di prosa o di una poesia.

Gli interessati possono contattare la segreteria organizzativa telefonicamente allo 07043039 o all’indirizzo di posta elettronica [email protected]