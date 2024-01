Da Nuoro all’Uganda, incontro con gli studenti su diritti umani e cooperazione internazionale

Nel quadro del progetto “E.Wa.S. Soluzioni per l’ambiente e per l’acqua” in Uganda, finanziato dalla Regione Sardegna, Direzione Regionale, servizio Rapporti Istituzionali, il Comune di Nuoro (capofila di progetto) promuove un incontro di confronto rivolto a studenti e studentesse sul tema “Diritti umani, cooperazione internazionale, Agenda 2030: da Nuoro all’Uganda”.

All’incontro, che si terrà giovedì 1 febbraio con inizio alle 10 nella sala del Teatro Bocheteatro di Nuoro, parteciperanno, oltre a rappresentanti del Comune di Nuoro e della Regione Sardegna, gli studenti dei licei Classico, Scientifico e Artistico e del corso di laurea di Scienze forestali e ambientali del consorzio universitario nuorese.

Una riflessione condivisa sui temi proposti è di fondamentale importanza per sensibilizzare le generazioni più giovani su quanto si possa fare per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030, quali ancora siano le sfide in termini di diritti umani e che ruolo possono avere le iniziative progettuali di cooperazione internazionale esistenti.

Promuovere consapevolezza su questi temi favorisce la solidarietà internazionale e incoraggia la partecipazione attiva dei giovani, individuando degli obiettivi comuni intergenerazionali e incoraggiando azioni concrete finalizzate a promuovere la giustizia sociale nell’ottica della cittadinanza globale.

I lavori saranno aperti dal sindaco Andrea Soddu e da Michela Tricomi del servizio Programmazione del Comune, che sarà moderatrice dell’evento.

Seguiranno gli interventi di Marco Sechi (Regione Sardegna), Sara Porru (Comune di Nuoro), Fabiola Podda (esperta di cooperazione internazionale), Ceasar Katevu Akuti (rappresentante del ministero Affari interni dell’Uganda) e Maurizio Mulas (Ong Osvic).

La seconda parte della mattinata sarà dedicata al question time con le domande da parte del pubblico. Coordina padre Charles Vura Obulejo del distretto ugandese di Adjumani.