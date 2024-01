Conflitto di interessi, Renzi: “Se Conte fa proposta di legge, pronto a votarla”

(Adnkronos) – "Siccome Conte ha detto che vuole fare proposta di legge sul conflitto interessi, io sono disponibile a votarla. Se la proposta dei 5 Stelle è scritta bene, io voterò a favore e non chiedo in cambio perché Conte ha fatto entrare i soldati russi in pandemia. E poi però parliamo di politica". Così a Porta a Porta Matteo Renzi che stasera è stato ospite anche di 5 Minuti. Sul governo il leader di Italia Viva dice: "Un po' mi dispiace che Meloni non vada bene, io non l'ho votata ma se l'Italia va bene, va bene per tutti". "Non vediamo risultati. Abbiamo una squadra impresentabile" citando il caso Delmastro. "Da Meloni mi aspettavo qualcosa di più", aggiunge Renzi. "Io se fossi la Meloni – afferma ancora – mi ci butterei a capofitto se Macron, Scholz, Sanchez proponessero Mario Draghi alla guida del Consiglio europeo. Credo che Meloni dovrebbe fare carte false per Draghi". Poi le europee. "Ma quali inciuci con Franceschini… Io mi presento alle europee e chiedo agli italiani di mettere il mio nome. So che tanti non mi amano più come prima ma quel 15-20% che pensa di avere stima in me voti per portare in Europa gente competente e non gente incapace", dice il leader di Italia Viva. Quanto al Pd, "credo che sia molto diviso e credo che Schlein abbia sbagliato perché Meloni le ha offerto un calcio di rigore quando in conferenza stampa a fine anno ha detto di essere pronta a fare un dibattito tv con lei. Io se fossi stato in Schlein avrei avuto due risposte: mi candido oppure no. Invece la Schlein è molto incerta e nel Pd sta succedendo di tutto". Dopo le parole di Meloni "si è aperto il dibattito delle correnti sulla sua candidatura. Schlein non stia nel mezzo. E' questo il mio suggerimento: dì qualcosa, nel senso o nell'altro". Osserva poi Renzi: "Se ci sarà un'accelerazione verso le urne, vedremo che farà Schlein. Se invece ci sarà un rimpasto, allora nel centrosinistra potrà nascere qualcosa di nuovo". — [email protected] (Web Info)